Следовавший в Алматы автобус с пассажирами слетел в кювет и опрокинулся

"31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и с 17 пассажирами слетел в кювет. Автобус следовал из села Кабанбай батыра в Алматы. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились два человека", - сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

Автобус с 17 пассажирами вылетел в кювет в Абайской области. ДТП произошло в Урджарском районе, в 35 километрах от села Маканшы. Причиной инцидента мог стать сильный боковой ветер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП области Абай.По данным полицейских, сейчас принимаются меры, чтобы поднять автобус из кювета. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.