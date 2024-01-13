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Следовавший в Алматы автобус с пассажирами слетел в кювет и опрокинулся

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Следовавший в Алматы автобус с пассажирами слетел в кювет и опрокинулся
Фото ДП области Абай
Автобус с 17 пассажирами вылетел в кювет в Абайской области. ДТП произошло в Урджарском районе, в 35 километрах от села Маканшы. Причиной инцидента мог стать сильный боковой ветер, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ДП области Абай.

"31-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса не справился с рулевым управлением и с 17 пассажирами слетел в кювет. Автобус следовал из села Кабанбай батыра в Алматы. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу обратились два человека", - сообщили в пресс-службе ДП области Абай.


По данным полицейских, сейчас принимаются меры, чтобы поднять автобус из кювета. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.



Источник: Tengrinews.kz
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