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Какие незаконные активы возвращены государству

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Какие незаконные активы возвращены государству
Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform
Сколько незаконно приобретенных активов и из каких стран возвращено в Казахстан, сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На сегодня государству возвращены незаконно приобретенные активы на сумму около триллиона тенге, в том числе из-за рубежа 589 млн долларов США (ОАЭ 15 млн., Лихтенштейна - 260 млн., Австрии - 82 млн., Гонконга - 2 млн. и др.), - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform.


По данным главного надзорного органа, помимо денежных средств возвращены акции и доли крупных предприятий, отели, офисные здания, рестораны, бизнес центры, элитные земельные участки, рынки, железнодорожные пути, дорогостоящие ювелирные изделия и т.д.

- Необходимо отметить, что работа по возврату активов не имеет каких-либо плановых показателей и ограничений. География возврата активов является довольно обширной. Имеются сведения о выводе активов в такие оффшорные юрисдикции как Остров Мэн, Британские Виргинские острова, Мальта, Кипр, Сейшелы и другие. Незаконно выведенные активы могут находиться в абсолютно любой стране. Ввиду этого, работа по возврату активов не ограничивается конкретными юрисдикциями, - пояснили в ведомстве.


Источник: inform.kz
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