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Выстрелом убит мужчина у подъезда дома в Усть-Каменогорске

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 20:19
Выстрелом убит мужчина у подъезда дома в Усть-Каменогорске
Фото пресс-службы ДП ВКО
Приехавшие по вызову полицейские обнаружили труп у подъезда одного из домов Усть-Каменогорска. Через 10 минут задержали подозреваемого в этом преступлении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Как сообщили в полиции региона, по предварительной версии, мужчина скончался от огнестрельного ранения.

"По данному факту незамедлительно ориентированы патрульные наряды, которыми в течение 10 минут подозреваемый был задержан. По данному факту начато досудебное расследование по статье - убийство (99 УК РК). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - проинформировали в ведомстве.


Подробности в полиции не сообщили, ссылаясь на статью 201 Уголовного кодекса.


Источник: Tengrinews.kz
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