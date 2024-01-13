Выстрелом убит мужчина у подъезда дома в Усть-Каменогорске

"По данному факту незамедлительно ориентированы патрульные наряды, которыми в течение 10 минут подозреваемый был задержан. По данному факту начато досудебное расследование по статье - убийство (99 УК РК). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - проинформировали в ведомстве.

Приехавшие по вызову полицейские обнаружили труп у подъезда одного из домов Усть-Каменогорска. Через 10 минут задержали подозреваемого в этом преступлении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.Как сообщили в полиции региона, по предварительной версии, мужчина скончался от огнестрельного ранения.Подробности в полиции не сообщили, ссылаясь на статью 201 Уголовного кодекса.