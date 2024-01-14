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Стало известно, сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Стало известно, сколько могут получить 18-летние из Нацфонда в 2024 году
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве финансов подсчитали количество детей и совершеннолетних, которые получат выплаты из Национального фонда в 2024 году. Имея данные о количестве казахстанских детей и общей сумме перечислений из Нацфонда, корреспондент Tengrinews.kz посчитала, сколько может быть начислено каждому ребенку в этом году.

Директор департамента бюджетного кредитования Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Айбол Аргынгазинов сообщил, что в силу вступили законодательные изменения о начислении детям денег из Национального фонда.

"Это позволит более 7 миллионам молодым казахстанцам получить первые начисления. Более 300 тысяч детей смогут воспользоваться средствами Нацфонда в 2024 году для оплаты обучения и улучшения жилищных условий", - сказал Арынгазинов.


Оператором по учету активов и требований, целевых накоплений на накопительных счетах, осуществлению выплат определен Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Всем детям - гражданам Казахстана, рожденным в 2006 году и позже, - ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана. При этом доход усредняется за восемнадцать лет, предшествующих отчетному году. Все дети за отчетный год получают одинаковую сумму.

Суммы, начисленные детям в предыдущие годы, будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда. В результате на них дополнительно будет начисляться инвестиционный доход.

До достижения детьми 18 лет целевые требования будут начисляться без права досрочного снятия. В год достижения детьми 18 лет целевые требования будут зачислены на целевой накопительный счет и после достижения 18 лет совершеннолетние лица получат право использовать накопления на две цели - на улучшение жилищных условий и оплату образования. Выплаты не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом.

Известно, что детям будет начислено порядка 695,5 миллиона долларов, включая достигающих 18-летия в 2024 году.

Если разделить 695,5 миллиона долларов на 7 миллионов детей, то получается на каждого ребенка по 99,3 доллара. Однако эта сумма может уменьшиться, так как неизвестно, насколько больше 7 миллионов детей проживает в Казахстане.

Напомним, Закон о начислении детям денег из Национального фонда был подписан Президентом 16 ноября 2023 года. Ранее ожидалось, что в 2024 году средствами Нацфонда смогут воспользоваться более 250 тысяч молодых казахстанцев.


Источник: Тengrinews.kz
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