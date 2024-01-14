Мужчину убили у подъезда в Усть-Каменогорске: появилось фото оружия

Фото: ДП ВКО

"Тревожный звонок поступил на канал "102" областного центра 13 января. Звонивший сообщил, что возле одного из подъездов лежит мужчина в крови. По приезду обнаружен труп. Предварительно мужчина скончался от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.

Полиция опубликовала фото оружия, из которого накануне был застрелен житель Усть-Каменогорска, передает корреспондент Tengrinews.kz.Судя по снимку, оружие, изъятое с места преступления, это обрез ружья.Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, мужчина, открывший стрельбу в областном центре, задержан.Патрульные задержали подозреваемого в течении десяти минут. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.Тем временем в соцсетях появилось видео задержания подозреваемого в убийстве. В департаменте полиции пока официально не подтвердили данный факт.Напомним, убийство жителя Усть-Каменогорска произошло 13 января. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили труп у подъезда одного из домов Усть-Каменогорска. Момент убийства попал на видео, которое распространилось в сети.