Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Января
-4...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.33 KZT
  • €1 = 494.75 KZT
  • 1 RUB = 5.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Мужчину убили у подъезда в Усть-Каменогорске: появилось фото оружия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:41
Мужчину убили у подъезда в Усть-Каменогорске: появилось фото оружия
Фото: ДП ВКО
Полиция опубликовала фото оружия, из которого накануне был застрелен житель Усть-Каменогорска, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Судя по снимку, оружие, изъятое с места преступления, это обрез ружья.

Мужчину убили у подъезда в Усть-Каменогорске: появилось фото оружия

Фото: ДП ВКО


Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, мужчина, открывший стрельбу в областном центре, задержан.

"Тревожный звонок поступил на канал "102" областного центра 13 января. Звонивший сообщил, что возле одного из подъездов лежит мужчина в крови. По приезду обнаружен труп. Предварительно мужчина скончался от огнестрельного ранения", - говорится в сообщении.


Патрульные задержали подозреваемого в течении десяти минут. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Тем временем в соцсетях появилось видео задержания подозреваемого в убийстве. В департаменте полиции пока официально не подтвердили данный факт.

Напомним, убийство жителя Усть-Каменогорска произошло 13 января. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили труп у подъезда одного из домов Усть-Каменогорска. Момент убийства попал на видео, которое распространилось в сети.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика