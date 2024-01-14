Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 14 Января
-4...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.33 KZT
  • €1 = 494.75 KZT
  • 1 RUB = 5.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Один из мостов разошелся по швам в Алматы: видео

Просмотров:381 Опубликовано: Сегодня, 19:58
Один из мостов разошелся по швам в Алматы: видео
Кадр из видео
Мост разошелся по швам по проспекту Райымбека в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео появилось в социальных сетях.

"Дорога разделилась на две части на мосту, примерно 15-20 сантиметров по Райымбека в восточном и западном направлении", - отмечают авторы видео.

Как становится понятно по видео, это разворотная эстакада (подкова), которая расположена по проспекту Райымбека, напротив микрорайона Калкаман.



В управлении городской мобильности акимата Алматы объяснили расширения деформационного шва. По данным специалистов управления, строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по проспекту Райымбека западнее улицы Ашимова проводились в 2014-2015 годах.

"Совместно со специалистами ТОО "Казахский Промтранспроект" осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, соответственно в летний период наоборот", - сообщили в УГМ акимата Алматы.


Вместе с тем дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно выдавливание резинового компенсатора с наполнителем.

"На 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде. На сегодняшний день причин к ограничению движения по эстакаде не выявлено. Специалистами проводятся предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется сохранять установленный на эстакаде скоростной режим - 40 километров в час.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика