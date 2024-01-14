Один из мостов разошелся по швам в Алматы: видео

Мост разошелся по швам по проспекту Райымбека в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео появилось в социальных сетях.
"Дорога разделилась на две части на мосту, примерно 15-20 сантиметров по Райымбека в восточном и западном направлении", - отмечают авторы видео.
Как становится понятно по видео, это разворотная эстакада (подкова), которая расположена по проспекту Райымбека, напротив микрорайона Калкаман.
В управлении городской мобильности акимата Алматы объяснили расширения деформационного шва. По данным специалистов управления, строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по проспекту Райымбека западнее улицы Ашимова проводились в 2014-2015 годах.
"Совместно со специалистами ТОО "Казахский Промтранспроект" осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, соответственно в летний период наоборот", - сообщили в УГМ акимата Алматы.
Вместе с тем дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно выдавливание резинового компенсатора с наполнителем.
"На 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде. На сегодняшний день причин к ограничению движения по эстакаде не выявлено. Специалистами проводятся предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения", - говорится в сообщении.
Водителям рекомендуется сохранять установленный на эстакаде скоростной режим - 40 километров в час.
Оставьте свой комментарий первым.