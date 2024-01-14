Один из мостов разошелся по швам в Алматы: видео

"Дорога разделилась на две части на мосту, примерно 15-20 сантиметров по Райымбека в восточном и западном направлении", - отмечают авторы видео.



"Совместно со специалистами ТОО "Казахский Промтранспроект" осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, соответственно в летний период наоборот", - сообщили в УГМ акимата Алматы.

"На 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде. На сегодняшний день причин к ограничению движения по эстакаде не выявлено. Специалистами проводятся предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения", - говорится в сообщении.



Мост разошелся по швам по проспекту Райымбека в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео появилось в социальных сетях.Как становится понятно по видео, это разворотная эстакада (подкова), которая расположена по проспекту Райымбека, напротив микрорайона Калкаман.В управлении городской мобильности акимата Алматы объяснили расширения деформационного шва. По данным специалистов управления, строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по проспекту Райымбека западнее улицы Ашимова проводились в 2014-2015 годах.Вместе с тем дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно выдавливание резинового компенсатора с наполнителем.Водителям рекомендуется сохранять установленный на эстакаде скоростной режим - 40 километров в час.