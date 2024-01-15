"Переводов нет, только наличка": на продавцов начали писать жалобы в Казахстане

"В основном потребители жалуются на требования продавцов осуществлять оплату только наличным расчетом, также на отсутствие POS-терминалов, так как у потребителей есть выбор способа оплаты по безналичному расчету, согласно статьи 25 закона "О платежах и платежных системах", - сообщили в Минторговли.



Казахстанцы отправляют официальные жалобы по вопросам мобильных переводов, передает корреспондент Tengrinews.kz.С начала года, по данным Министерства торговли и интеграции, в комитет по защите прав потребителей поступило 10 обращений по поводу отказов предпринимателей принимать оплату через мобильные переводы.Все обращения казахстанцев были перенаправлены в комитет госдоходов Министерства финансов в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Административного процедурно-процессуального кодекса "для всестороннего рассмотрения и принятия соответствующих мер".Напомним, после вступления в силу новой нормы об ограничении количества мобильных переводов многие казахстанцы столкнулись с необходимостью снимать наличные с карты. Такое требование выставляют предприниматели.Согласно закону "О платежах и платежных системах" в республике действуют различные способы оплаты услуг: банковской картой, QR-кодом или наличными деньгами. То есть казахстанцы имеют право воспользоваться любым из этих способов.Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За отказ предпринимателей принимать оплату платежной картой предусмотрена административная ответственность: на первый раз - предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП).Таким образом, покупатель вправе пожаловаться на продавца, который отказывает принимать оплату по терминалу и требует наличные средства. О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов. Их контакты можно найти по этой ссылке