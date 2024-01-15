"Переводов нет, только наличка": на продавцов начали писать жалобы в Казахстане

Казахстанцы отправляют официальные жалобы по вопросам мобильных переводов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
С начала года, по данным Министерства торговли и интеграции, в комитет по защите прав потребителей поступило 10 обращений по поводу отказов предпринимателей принимать оплату через мобильные переводы.
"В основном потребители жалуются на требования продавцов осуществлять оплату только наличным расчетом, также на отсутствие POS-терминалов, так как у потребителей есть выбор способа оплаты по безналичному расчету, согласно статьи 25 закона "О платежах и платежных системах", - сообщили в Минторговли.
Все обращения казахстанцев были перенаправлены в комитет госдоходов Министерства финансов в соответствии с пунктом 1 статьи 65 Административного процедурно-процессуального кодекса "для всестороннего рассмотрения и принятия соответствующих мер".
Напомним, после вступления в силу новой нормы об ограничении количества мобильных переводов многие казахстанцы столкнулись с необходимостью снимать наличные с карты. Такое требование выставляют предприниматели.
Согласно закону "О платежах и платежных системах" в республике действуют различные способы оплаты услуг: банковской картой, QR-кодом или наличными деньгами. То есть казахстанцы имеют право воспользоваться любым из этих способов.
Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За отказ предпринимателей принимать оплату платежной картой предусмотрена административная ответственность: на первый раз - предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП).
Таким образом, покупатель вправе пожаловаться на продавца, который отказывает принимать оплату по терминалу и требует наличные средства. О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов. Их контакты можно найти по этой ссылке
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