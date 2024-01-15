Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Января
-5...-5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.33 KZT
  • €1 = 494.75 KZT
  • 1 RUB = 5.12 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Переход казахстанцев на наличный расчет будет временным – эксперт

Просмотров:245 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Переход казахстанцев на наличный расчет будет временным – эксперт
Фото: depositphotos.com
Проблема все же именно в отсутствии доверия к налоговой системе. Таким мнением с LS поделилась консультант департамента прикладных исследований AERC Евгения Пак.

Отказ части отечественных предпринимателей от безналичных платежей в Казахстане — одна из широко обсуждаемых тем сегодня. Евгения Пак считает, что общественное напряжение будет временным и не приведет к отказу от безналичных платежей.

Она привела данные Национального банка, по которым видно, что на 1 декабря 2023 года объемы транзакций по картам составили 15,3 трлн тенге. Из них операции в безналичной форме – 13,3 трлн тенге (86,9%), а в наличной – 2 трлн тенге (почти 13,1%).

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество безналичных транзакций (по объему, в тенге) выросло на 30,2%. Поэтому как минимум до декабря 2023 года не приходится говорить о росте наличных расчетов. Если же такие тенденции действительно происходят, то мы это увидим только позже – в статистике, а сейчас нельзя говорить голословно о росте наличных расчетов. Но отмечу, что если произойдет рост доли наличных расчетов, то вряд ли он будет значительным: безналичные расчеты, на мой взгляд, останутся доминирующими», – ожидает она.


При этом Пак сомневается, что казахстанцы перейдут на наличные.

«Надо, чтобы все привыкли и уже позже осознали, что декларирование – это нормально. Это то, что позволит обеспечить большую адресность многих госпрограмм, ведь мы будем видеть более точное положение дел у домохозяйств и предпринимателей. Мы ведь хотим видеть рациональное использование бюджетных средств, адресные социальные программы. А это невозможно без данных о том, кто какими доходами располагает», – пояснила Пак.


Отметим, что если траты казахстанцев окажутся больше официального заработка, то им придется объяснять налоговым службам, откуда взялись эти деньги. В ином случае физлицу придется заплатить индивидуальный подоходный налог – 10%, что заметно больше платежа для ИП на упрощенке (3%).

Ситуация для него может стать хуже, если выяснится сокрытие личных доходов. Тогда предусматривается штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП). В случае повторного нарушения размер наказания составит уже 300% (пункт 2 статьи 275 КоАП).


Источник: alau.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика