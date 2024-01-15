Банки в Казахстане обяжут возмещать украденные мошенниками деньги по кредитам

"Кроме того, сейчас есть поправки в Мажилисе, мы уже внесли. Первая поправка будет ограничивать наши банки, и банки будут обязаны возместить денежные средства по кредитам, которые были украдены мошенническим способом. И второй момент - по процедуре возмещения. Эти поправки сейчас находятся в работе. Пока они не приняты, прошу внимательно следить за мошенниками и не позволять им обманывать себя", - отметил спикер.



Банки в Казахстане могут обязать возмещать украденные мошенниками по кредитам деньги, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ходе брифинга в Алматы директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев сообщил, что в настоящее время в разработке находятся поправки, которые должны помочь жертвам мошенников, на имя которых были взяты кредиты. По словам Терентьева, законодательно уже принята возможность потенциальному заемщику отказаться от получения кредитов. Это можно сделать через eGov, поставив там блок на кредиты банков и микрофинансовых организаций.По словам Терентьева, также между банками, микрофинансовыми организациями и агентством был заключен меморандум, по которому при обращении клиента в правоохранительные органы и возбуждении уголовного дела по факту мошенничества агентство может приостановить начисление вознаграждения по кредиту до шести месяцев, с правом продления до полного окончания разбирательства по мошенническому кредиту в суде. Окончательно решение в таком случае будет принимать суд, и если он признает, что клиент банка был обманут мошенниками, то пострадавший будет освобожден от уплаты кредита.Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Парламента разработали законопроект, регулирующий вопросы минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.