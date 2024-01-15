До 185 тыс. тенге единовременно получат отдельные казахстанцы в феврале

"Разные по сумме выплаты, а особенно сниженные, могут разделить общество ветеранов и вызвать непонимание – все одинаково пострадали в этой войне и понесли потери: физические и психологические. А единая выплата станет проявлением очередной справедливости в справедливом Казахстане. Рассмотрев наше предложение, власти приняли решение о выплате единой "единовременной социальной помощи" в размере 50 МРП (184,6 тыс. тенге) во всех регионах. Теперь местные маслихаты должны внести изменения в проекты своих решений. Кроме того, все ветераны Афганистана будут награждены специальной медалью, посвященной особой дате", – подчеркнул Бахытбек Смагул, председатель Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана".



Как пояснили inbusiness.kz в министерстве труда и социальной защиты населения РК, ветераны Афганистана получат ежегодную материальную помощь в том размере, который утвержден в региональных правилах.В настоящее время на местах в регионах принимаются соответствующие документы "Об оказании единовременной социальной помощи нуждающимся категориям ее граждан по случаю 35-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан".Напомним, что Афганская война длилась на протяжении десяти лет (1979-1989) и за это время в военных действиях приняли участие свыше 22 тыс. солдат из Казахстана.По данным министерства труда и соцзащиты населения, в Казахстане проживает около 19 тыс. воинов-афганцев (участников боевых действий), из них свыше 3 тыс. лиц с инвалидностью.Размеры единовременной социальной помощи устанавливаются в каждом регионе индивидуально в зависимости от возможностей бюджета по решению местных представительных органов (маслихатов). При этом акиматам регионов даны рекомендации по предусмотрению возможности для оказания материальной помощи в едином размере по республике, пояснили в минсоцзащиты населения РК.Кроме того, все ветераны Афганистана будут награждены специальной медалью, посвященной особой дате.Отметим, что выплаты получат воины-афганцы, имеющие статус ветерана Афганистана.