Арестован глава Центра трудовой мобильности Шымкента

Глава Центра трудовой мобильности взят под стражу в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Информацию о задержании чиновника подтвердили в пресс-службе Антикора. По официальным данным, Антикоррупционной службой в Шымкенте проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности".



"С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Подробности будут озвучены позже", - сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.



В соответствии с Социальным кодексом, который вступил в силу 1 июля 2023 года, в областных центрах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - действуют центры трудовой мобильности.



Центры трудовой мобильности проводят анализ и прогноз спроса и прогнозирования рабочей силы региона, информируют население о состоянии рынка труда региона и управляют карьерными центрами. Центры оказывают услуги для работодателей и граждан через карьерные центры. В Казахстане действуют 20 центров трудовой мобильности и 207 карьерных центров.