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Арестован глава Центра трудовой мобильности Шымкента

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 17:35
Арестован глава Центра трудовой мобильности Шымкента
Фото: depositphotos.com
Глава Центра трудовой мобильности взят под стражу в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информацию о задержании чиновника подтвердили в пресс-службе Антикора. По официальным данным, Антикоррупционной службой в Шымкенте проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности".

"С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Подробности будут озвучены позже", - сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.

В соответствии с Социальным кодексом, который вступил в силу 1 июля 2023 года, в областных центрах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - действуют центры трудовой мобильности.

Центры трудовой мобильности проводят анализ и прогноз спроса и прогнозирования рабочей силы региона, информируют население о состоянии рынка труда региона и управляют карьерными центрами. Центры оказывают услуги для работодателей и граждан через карьерные центры. В Казахстане действуют 20 центров трудовой мобильности и 207 карьерных центров.


Источник: tengrinews.kz
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