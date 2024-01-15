Тайвань – неотъемлемая часть Китая, заявили в МИД Казахстана по итогам выборов

Министерство прокомментировало итоги выборов, прошедших на Тайване.



Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана по итогам выборов на острове.



"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", - говорится в сообщении казахстанского МИД.



На выборах главы администрации Тайваня победил сторонник независимости от Китая Лай Циндэ. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. За Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.



Выборы состоялись 13 января.



КНР и Тайвань: история отношений

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.