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Тайвань – неотъемлемая часть Китая, заявили в МИД Казахстана по итогам выборов

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 18:31
Тайвань – неотъемлемая часть Китая, заявили в МИД Казахстана по итогам выборов
Фото: depositphotos.com
Министерство прокомментировало итоги выборов, прошедших на Тайване.

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, заявили в министерстве иностранных дел Казахстана по итогам выборов на острове.

"В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая" и подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", - говорится в сообщении казахстанского МИД.

На выборах главы администрации Тайваня победил сторонник независимости от Китая Лай Циндэ. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. За Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.

Выборы состоялись 13 января.

КНР и Тайвань: история отношений
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Банкир
  • alixah
 шаман (Посетители) Сегодня, 18:59
судя по заявлению на счет Тайваня мы должны больше Китаю чем США, но судя по позиции на счет Крыма перед США больше долг чем перед Россией

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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