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Автобус с людьми ушел под землю на глазах у директора рудника: новые подробности трагедии

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 20:48
Автобус с людьми ушел под землю на глазах у директора рудника: новые подробности трагедии
Кадр из видео
На золотоносном руднике рассказали подробности падения автобуса с людьми в недействующую шахту, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На видео, на котором зафиксирован момент падения автобуса, в кадре фигурирует еще один автомобиль. Он ехал вслед за автобусом с горноспасателями. Как стало известно, ранее оба автомобиля выехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.

"За автомобилем спасателей (автобус, упавший в обрыв - прим.) следовала машина директор рудника. Он также ехал за ними по вызову", - сообщил гендиректор АО "Майкаинзолото" Куаныш Ботин.



Видео: t.me/liternews


Советник генерального директора АО "Майкаинзолото" Орынжан Кабдулов рассказал, что спасатели выехали через 20 минут после обвала технологической дороги.

"В ту ночь в автобусе со спасателями должен был ехать замдиректора по производству. Он просил ребят его подождать, потому что была ночь, ему нужно было собраться, но они не стали его ждать и поехали сами. За автобусом, попавшем на видеокамеры, на своем автомобиле ехал директор рудника Андрей Шувалов. Увидев, что автобус исчез, он остановился, вышел из машины и побежал к месту обвала. Он же после оповестил всех, это все случилось на его глазах", - рассказал Кабдулов.


По словам Орынжана Кабдулова, работы в шахте, в которую провалился автобус с людьми, проводились еще в 2011 году.

"Изначально проект предусматривал закладку пустот блоков специальным раствором, но после проект дополнили, и в новом варианте метод разработки уже указали разработку с обрушением под землей. Приложили все расчеты. Но это не значит, что там должен был случиться такой обвал. По этой технологической дороге я сам чуть ли не каждый день ездил. Причины обрушения комиссия сейчас выясняет, я так же, как и все, жду результатов. Работу комиссии продлили до следующей среды", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz cоветник генерального директора АО "Майкаинзолото" Орынжан Кабдулов.


Он также сообщил, что горные работы на месте обвала ориентировочно завершатся в ночь на 16 января.

"Очень большой объем работ выполнен, 120 тысяч кубометров грунта и горной породы с площадки вывезено. Завтра уже будут пробовать спускать на дно малогабаритный экскаватор, уже МЧС будут работать. Там еще метров 20 остается прокопать", - добавил Кабдулов.


Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, на месте поисково-спасательных работ задействовано 20 единиц тяжелой техники. За все время работ вывезено более 180 тысяч тонн грунта и горной породы.

"Работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности. При приближении к центру воронки возрастает риск, связанный с осыпанием грунта бортов. Ведется постоянный мониторинг района обрушения для своевременного обнаружения сдвижения грунта", - отметил в пресс-службе ведомства.


Всего в поисково-спасательных работах занято более 100 человек, техника, кинологический расчет и два дрона.

Автобус с горноспасателями провалился под землю на территории АО "Майкаинзолото" 4 января. Двоих человек из четверых, находившихся в салоне КАВЗ, нашли в тот же день погибшими. Поиски остальных спасателей и самого автобуса продолжаются больше 10 дней.

Как ранее сообщалось, горноспасатели выехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". По пути следования автобус провалился в огромную воронку, возникшую из-за обвала технологической дороги. Предварительная глубина образовавшейся пропасти составила порядка 150 метров.

7 января по результатам сканирования места обвала с помощью геосканера под грунтом на глубине пяти метров обнаружено возможное местонахождение автобуса.
По последним данным, специалисты продолжают расширять колонный путь для проезда техники ко дну обвала. Работы идут круглые сутки.


Источник: Tengrinews.kz
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