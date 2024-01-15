Автобус с людьми ушел под землю на глазах у директора рудника: новые подробности трагедии

На золотоносном руднике рассказали подробности падения автобуса с людьми в недействующую шахту, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На видео, на котором зафиксирован момент падения автобуса, в кадре фигурирует еще один автомобиль. Он ехал вслед за автобусом с горноспасателями. Как стало известно, ранее оба автомобиля выехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области.
"За автомобилем спасателей (автобус, упавший в обрыв - прим.) следовала машина директор рудника. Он также ехал за ними по вызову", - сообщил гендиректор АО "Майкаинзолото" Куаныш Ботин.
Видео: t.me/liternews
Советник генерального директора АО "Майкаинзолото" Орынжан Кабдулов рассказал, что спасатели выехали через 20 минут после обвала технологической дороги.
"В ту ночь в автобусе со спасателями должен был ехать замдиректора по производству. Он просил ребят его подождать, потому что была ночь, ему нужно было собраться, но они не стали его ждать и поехали сами. За автобусом, попавшем на видеокамеры, на своем автомобиле ехал директор рудника Андрей Шувалов. Увидев, что автобус исчез, он остановился, вышел из машины и побежал к месту обвала. Он же после оповестил всех, это все случилось на его глазах", - рассказал Кабдулов.
По словам Орынжана Кабдулова, работы в шахте, в которую провалился автобус с людьми, проводились еще в 2011 году.
"Изначально проект предусматривал закладку пустот блоков специальным раствором, но после проект дополнили, и в новом варианте метод разработки уже указали разработку с обрушением под землей. Приложили все расчеты. Но это не значит, что там должен был случиться такой обвал. По этой технологической дороге я сам чуть ли не каждый день ездил. Причины обрушения комиссия сейчас выясняет, я так же, как и все, жду результатов. Работу комиссии продлили до следующей среды", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz cоветник генерального директора АО "Майкаинзолото" Орынжан Кабдулов.
Он также сообщил, что горные работы на месте обвала ориентировочно завершатся в ночь на 16 января.
"Очень большой объем работ выполнен, 120 тысяч кубометров грунта и горной породы с площадки вывезено. Завтра уже будут пробовать спускать на дно малогабаритный экскаватор, уже МЧС будут работать. Там еще метров 20 остается прокопать", - добавил Кабдулов.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, на месте поисково-спасательных работ задействовано 20 единиц тяжелой техники. За все время работ вывезено более 180 тысяч тонн грунта и горной породы.
"Работы ведутся с соблюдением всех мер безопасности. При приближении к центру воронки возрастает риск, связанный с осыпанием грунта бортов. Ведется постоянный мониторинг района обрушения для своевременного обнаружения сдвижения грунта", - отметил в пресс-службе ведомства.
Всего в поисково-спасательных работах занято более 100 человек, техника, кинологический расчет и два дрона.
Автобус с горноспасателями провалился под землю на территории АО "Майкаинзолото" 4 января. Двоих человек из четверых, находившихся в салоне КАВЗ, нашли в тот же день погибшими. Поиски остальных спасателей и самого автобуса продолжаются больше 10 дней.
Как ранее сообщалось, горноспасатели выехали на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". По пути следования автобус провалился в огромную воронку, возникшую из-за обвала технологической дороги. Предварительная глубина образовавшейся пропасти составила порядка 150 метров.
7 января по результатам сканирования места обвала с помощью геосканера под грунтом на глубине пяти метров обнаружено возможное местонахождение автобуса.
По последним данным, специалисты продолжают расширять колонный путь для проезда техники ко дну обвала. Работы идут круглые сутки.
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