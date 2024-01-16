Нельзя на зеленый: чем может обернуться принятие поправки к правилам

"Я думаю, если дать волю нашим автомобилистам, то они вообще не будут давать пешеходам переходить дороги. Я сторонник того, чтобы оставить правила как они есть сейчас, то есть дать приоритет пешеходу на перекрестке. При повороте я сам стараюсь пропускать пешеходов, пока они спокойно не перейдут, и затем завершаю маневр. В некоторых местах города светофоры всего по 20 секунд горят для пешеходов. И пока весь ряд машин, стоявших на перекрестке, завершит маневр, у пешехода и вовсе останется только 10 секунд или даже того меньше, он просто не успеет перейти дорогу.

На некоторых перекрестках, конечно, интервалы бывают и дольше, где-то и по 70 секунд разрешающий сигнал для пешеходов горит, и там можно было бы дать автомобилю завершить поворот, но ведь есть, где "зеленый" горит, совсем мало. Чтобы перейти широкую четырехполосную дорогу, такого времени просто не хватит, особенно для пожилых людей и детей. Мое мнение, что на наших дорогах и так много преимуществ для автомобилистов, и нужно оставить все как есть", - отметил Эдуард Эдоков.

"Учитывая реальные условия (а также плохие погодные условия: лужи, лед, сугробы), которые есть сейчас, то существует вероятность того, что пешеходы, уступая дорогу водителям, не будут успевать пересекать проезжую часть на зеленый сигнал светофора и будут завершать свой маневр на "красный" или ждать посреди проезжей части следующего зеленого сигнала светофора. Особенные трудности при этом могут возникнуть у маломобильных групп населения, скорость которых ниже, чем у среднестатистического пешехода (люди, использующие инвалидные коляски, родители с детьми в колясках, горожане с большими сумками или багажом)", - отметил Роман Барабанов.

"Считаю, что нужно улучшать безопасность дорожного движения со снижения максимальной скорости движения в городах до 30 и 50 километров в час в зависимости от категории улицы, уменьшать ширину полосы движения в зависимости от ограничения скорости и менять стандарты проектирования, адаптируя опыт Vision Zero", - добавил эксперт.

Эксперты в сфере транспорта оценили, чем может обернуться принятие поправки к правилам о приоритете водителей при завершении маневра на перекрестке, передает корреспондент Tengrinews.kz.Отметим, что в МВД предложили внести поправку в правила дорожного движения, согласно которым при включении разрешающего (зеленого) сигнала светофора или регулировщика пешеход уступает дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток.Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков отметил, что, несмотря на то, что он сам является автомобилистом и новые правила дадут им дополнительное преимущество, он в большей степени на стороне пешеходов, так как он регулярно видит на дорогах, как водители пытаются проскочить перекресток в последний момент, даже когда видят, что "зеленый" сигнал уже начинает мигать, и даже когда загорается "красный".Автоэксперт отметил, что также необходимо уделить больше внимания ответственности самих пешеходов за нарушение действующих правил ПДД. По его словам, не редки случаи, когда водитель едет с разрешенной скоростью 40 или 50 километров в час и прямо на его глазах на дорогу неожиданно выбегает пешеход, там, где это не положено. В такой ситуации избежать столкновения очень трудно, а ответственность в случае травмирования или гибели пешехода будет нести водитель. Некоторые граждане даже перебегают оживленные скоростные магистрали, вроде проспекта Аль-Фараби. Они становятся виновниками ДТП. Чтобы контролировать эту ситуацию и увеличить безопасность пешеходов и водителей, правоохранители, по мнению Эдокова, должны чаще привлекать нарушителей к ответственности и дежурить на самых оживленных участках, где такое происходит регулярно."Все должно строиться на взаимном уважении участников дорожного движения. Нельзя трактовать законы только в пользу водителей или пешеходов. Нельзя отдавать приоритет водителям при поворотах и проезде через пешеходные переходы. В час пик на переходах у нас скапливаются целые колонны из машин, которые пытаются быстрее завершить поворот. Они просто будут поворачивать каждый раз, когда загорается "зеленый", и пешеход не сможет пройти. Нас еще в советского времени воспитывали через билборды, что нужно уважать пешеходов и пропускать их. Если взять мировой опыт, к примеру, страны Европы, то там водители зачастую уступают пешеходам, даже если они не правы и переходят дорогу в неположенном месте, или бабушка идет, ковыляя, и не успевает перейти на свой сигнал, но никто не будет гудеть ей или пытаться проехать", - отметил эксперт.Урбанист и специалист по безопасности транспорта Роман Барабанов отметил, что разработчики этой поправки не предоставили развернутой аналитики о том, какие сейчас интервалы зеленого сигнала в городах Казахстана, какая в среднем ширина проезжей части, сколько островков безопасности есть на пешеходных переходах или перекрестках. Нет объективных данных о том, насколько безопасны сейчас условия для пешеходов, но при этом вносятся правки, которые снижают приоритет пешеходов и маломобильных групп населения.По его словам, если пешеход не успеет перейти на свой сигнал и будет пересекать дорогу на "красный", то может возникнуть опасная ситуация, когда начнется движение потока авто и есть риск принятия неправильного решения. Кроме того, водители будут вынуждены за счет своего сигнала уступать не успевшим перейти пешеходам, так как они до этого уступили дорогу другим водителям.