Мырзахметов получил взятку в $30 млн за освобождение олигарха Боранбаева – следствие

«Талгат Боранбаев (брат Кайрата Боранбаева – КазТАГ) передал Мырзахметову $30 млн за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева», - говорится в сообщении по итогам предварительного слушания по делу экс-главы НПП.

«В городе Стамбул Турецкой Республики Мырзахметов, движимый прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, склоняет последнего (Боранбаева – КазТАГ) на совершение преступления, указав на необходимость дачи взятки в сумме 30 млн долларов, необходимых якобы для передачи лицам, занимающим ответственные государственные должности и должностным лицам правоохранительных органов», – сказал прокурор.

Астана. 16 января. КазТАГ – Бывшего председателя национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблая Мырзахметова обвиняют в том, что он получил взятку в размере $30 млн за освобождение олигарха Кайрата Боранбаева, сообщает Bes.Media.Талгат Боранбаев проходит фигурантом по делу Мырзахметова.Напомним, вечером 10 мая 2023 года стало известно, что Мырзахметов задержан по делу о взятке в $30 млн (Т13,3 млрд). Позднее «Антикор» официально подтвердил возбуждение уголовного дела против Мырзахметова. Вероятным взяткодателем по делу Аблая Мырзахметова был назван брат олигарха Кайрата Боранбаева.11 мая «антикор» задержал Мырзахметова и сообщил, что тот подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. 13 мая стало известно, что экс-глава НПП арестован.Кайрат Боранбаев 31 марта 2023 года был приговорен к восьми годам заключения. 14 сентября агентство по финансовому мониторингу сообщило, что Боранбаев вернул государству активы на сумму Т120 млрд. 15 сентября бизнесмену сократили срок лишения свободы до шести лет заключения. 14 октября КазТАГ сообщал, что 100% акций нефтяной компании АО Phystech II в Мангистауской области, которую связывают с Боранбаевым, подарили государству.