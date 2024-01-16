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Уволенному со скандалом акиму Павлодара тихо нашли кресло в акимате

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Уволенному со скандалом акиму Павлодара тихо нашли кресло в акимате
Фото: gov.kz
В Сети обсуждают новые должности бывшего акима Павлодара Ержана Иманзаипова, которого ранее якобы уволили за неисполнение своих обязанностей и коррупцию подчиненного. В акимате дали разъяснение, передает ИА «NewTimes.kz».

«Аким Павлодарской области Байханов Асаин до этого за неисполнение своих обязанностей и коррупцию подчиненного увольнял акима города Павлодар Ержана Иманзаипова. Когда все забыли, аким области тихо назначил Ержана Иманзаипова сперва главой областного управления предпринимательства, а затем назначил на пост руководителя областного управления энергетики и ЖКХ. Похоже, мы не понимаем, это совершенно другое», − говорится в распространяемой публикации.


В градоначальстве редакции NT сообщили, что экс-акима Павлодара Ержана Иманзаипова сняли с должности не из-за коррупции, а потому, что тот не справлялся со своими обязанностями: ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных (его заместителя задержали по подозрению во взятке), отсутствие требуемого контроля за реализацией проектов, ослабление коммуникации с населением города.

Ержан Бейбутович Иманзаипов родился в 1984 году, имеет два высших образования:

В 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности «промышленная теплоэнергетика»;
в 2010 году – Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «финансы».

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара.

С 2006 по 2007 год работал ведущим специалистом комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и торговли РК.

С 2007 по 2011 год – ведущий специалист, эксперт агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 год – заместитель директора департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области.

С 2013 по 2014 год – уководитель управления, заместитель директора департамента агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2016 год занимал должность заместителя акима города Павлодара.

С 2016 по 2017 год – заместитель акима города Экибастуза.

С 2017 по 2019 год работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2020 год – аким города Экибастуза.

В конце декабря 2022 года он стал акимом Павлодара.

В сентябре 2023 года по распоряжению акима области Ержан Иманзаипов покинул пост акима Павлодара. Увольнению предшествовал коррупционный скандал с участием его подчиненных.


Источник: newtimes.kz
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