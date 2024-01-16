Казахстанские предприниматели не пострадали от пожара на складе Wildberries

"Сегодня конкретной информацией о том, какой объем товаров пострадал, мы не обладаем. Идет расследование, подсчет, проверочные мероприятия. Что касается возможностей доставки – вам, наверное, известно, и в СМИ писали, что транспортный парк не пострадал, доставка происходит. Большая часть пунктов хранения и обработки наших товаров находится в центральной России, процесс идет в штатном режиме. Пока обращений мы не получали. Надо дождаться итогов расследования, но обращений от наших продавцов не было". - сказал Арман Шаккалиев.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 16 января прокомментировал пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопрос о потерях казахстанских предпринимателей, он отметил, что те пока за помощью не обращались, сообщает Zakon.kz.Министр пояснил, что сгоревший склад составляет порядка 3,5% от всех мощностей хранения Wildberries. Всего в России у компании более 100 точек. Поэтому, вероятно, казахстанские бизнесмены не пострадали от этого инцидента.Утром 13 января в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Возгорание локализовали на площади в 70 тыс. м², при этом на площади 40 тыс. м² произошло обрушение.В компании подтвердили факт пожара, уточнив, что людей со склада эвакуировали. В Wildberries добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Компания Wildberries заявила, что продолжает искать 16 человек, работавших на сгоревшем складе.