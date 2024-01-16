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Казахстанские предприниматели не пострадали от пожара на складе Wildberries

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Казахстанские предприниматели не пострадали от пожара на складе Wildberries
Фото: пресс-служба правительства РК
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 16 января прокомментировал пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопрос о потерях казахстанских предпринимателей, он отметил, что те пока за помощью не обращались, сообщает Zakon.kz.

Министр пояснил, что сгоревший склад составляет порядка 3,5% от всех мощностей хранения Wildberries. Всего в России у компании более 100 точек. Поэтому, вероятно, казахстанские бизнесмены не пострадали от этого инцидента.

"Сегодня конкретной информацией о том, какой объем товаров пострадал, мы не обладаем. Идет расследование, подсчет, проверочные мероприятия. Что касается возможностей доставки – вам, наверное, известно, и в СМИ писали, что транспортный парк не пострадал, доставка происходит. Большая часть пунктов хранения и обработки наших товаров находится в центральной России, процесс идет в штатном режиме. Пока обращений мы не получали. Надо дождаться итогов расследования, но обращений от наших продавцов не было". - сказал Арман Шаккалиев.


Утром 13 января в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Возгорание локализовали на площади в 70 тыс. м², при этом на площади 40 тыс. м² произошло обрушение.

В компании подтвердили факт пожара, уточнив, что людей со склада эвакуировали. В Wildberries добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.

Компания Wildberries заявила, что продолжает искать 16 человек, работавших на сгоревшем складе.


Источник: zakon.kz
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