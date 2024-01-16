Смена часового пояса: когда будет принято окончательное решение

"Мы информировали вас ранее - подготовлен проект постановления, у нас в госорганах. В ближайшее время будет принято решение. Скажем так, мы находится в процессе принятия решения", - ответил Арман Шаккалиев.

"Я думаю, что точность моего высказывания будет зависеть от публикации нормативно-правового акта на портале "Открытые НПА", - сказал глава Минторговли.

"Ориентировочно в ближайшее время", - сказал министр.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев высказался о переходе на единый часовой пояс, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге в правительстве министра спросили, перевод времени - это уже решенный вопрос или он еще обсуждается. Шаккалиев дал неоднозначный ответ.Журналист уточнила, будут ли все-таки казахстанцы переводить часы в этом году.Граждан, по его словам, проинформируют об окончательном решении, когда будет опубликовано постановление уполномоченного органа.Напомним, в декабре прошлого года проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление 2000 года "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", был опубликован на портале "Открытые НПА".Если документ поддержат, часы переведут в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах республики. В этом случае акиматам городов Астана, Алматы, Шымкент, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь