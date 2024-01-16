Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Января
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.37 KZT
  • €1 = 494.02 KZT
  • 1 RUB = 5.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Смена часового пояса: когда будет принято окончательное решение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Смена часового пояса: когда будет принято окончательное решение
Фото из открытых источников
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев высказался о переходе на единый часовой пояс, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге в правительстве министра спросили, перевод времени - это уже решенный вопрос или он еще обсуждается. Шаккалиев дал неоднозначный ответ.

"Мы информировали вас ранее - подготовлен проект постановления, у нас в госорганах. В ближайшее время будет принято решение. Скажем так, мы находится в процессе принятия решения", - ответил Арман Шаккалиев.


Журналист уточнила, будут ли все-таки казахстанцы переводить часы в этом году.

"Я думаю, что точность моего высказывания будет зависеть от публикации нормативно-правового акта на портале "Открытые НПА", - сказал глава Минторговли.


Граждан, по его словам, проинформируют об окончательном решении, когда будет опубликовано постановление уполномоченного органа.

"Ориентировочно в ближайшее время", - сказал министр.


Напомним, в декабре прошлого года проект постановления правительства, который вносит изменения в постановление 2000 года "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", был опубликован на портале "Открытые НПА".

Если документ поддержат, часы переведут в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах республики. В этом случае акиматам городов Астана, Алматы, Шымкент, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00) необходимо перевести местное время на 1 час назад".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика