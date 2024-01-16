"Я бы поспорил": министр сравнил цены на продукты в Казахстане и других странах

"Понятно, что человек всегда сравнивает, условия, стоимость. Но мы ориентируемся на динамику цен, которые у нас представлены, например, международной организацией ФАО. В соотвествии с последними индексами цен, у нас существует определенная корреляция. Что касается молочной продукции, сахара, растительного масла, по последним индексам ФАО, идет рост цен во всем мире. Что касается стоимости отдельных позиций товарных в разных странах, здесь тоже я бы с вами поспорил, это такое обширное понятие в других странах. В каких именно?" - ответил министр на брифинге правительства.

"Если по дальней дуге смотреть, то например, Бельгия и Франция - 7,2 процента продовольственной инфляции. Страны туристического интереса, Турция - 72 процента, Египет - 60 процентов. Поэтому здесь все относительно. Где-то продовольственная инфляция, индекс цен выше значительно, где-то они порядком как и у нас. Здесь, конечно, мы анализ проводим, смотрим корреляцию, мировые тренды, влияние этих рынков в том числе на состояние обеспеченности, насыщенности нашего внутреннего рынка", - сказал Шаккалиев.

"Касательно стоимости гастрономических услуг, здесь тоже есть определенные ценовые ряды. Все зависит от того, какой сегмент: фастфуд или премиум ресторан, здесь также все неоднозначно и неоднородно. Поэтому я бы сказал так, что мы сегодня не являемся антилидерами в региональном смысле, и в табелях ранга мировых. По стоимости услуг, стоимости гастрономии, все зависит от ваших вкусовых предпочтений и финансовых возможностей", - заключил Шаккалиев.

Министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева спросили о ценах на продукты в Казахстане и других странах, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге в правительстве, журналист спросила у министра, что он думает о сравнении цен на продукты в Казахстане и странах Европы.По данным министра, продовольственная инфляция по ближайшим странам-соседям в Азербайджане - 10,4 процента, в Узбекистане - 15,1 процента, в России - 8,2 процента.Министра также спросили о чеке на питание в заведениях Казахстана и других странах.