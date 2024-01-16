Экономисты рассказали, где выгоднее хранить деньги казахстанцам

"Потому что по ним все еще достаточно высокие ставки, порядка 15% – это очень хорошие условия. Я думаю, что для 95% граждан – это лучшее решение. Поэтому как бы банально это не звучало, но тенговый депозит, наверное, самый идеальный вариант для инвестиций на этот год", – сказал Вячеслав Додонов.

"На данный момент депозиты являются наиболее привлекательными, потому что банки дают хорошие 14–15%. Не каждая инвестиция, не каждая акция может дать такой процент. Поэтому пока, я думаю, что депозиты являются хорошим инструментом для вклада. Другое дело, что депозиты в прошлом году даже не покрывали инфляции. Но надеюсь, что в этом году не будет сильной инфляции и поэтому депозиты будут выгодными", – считает Кисиков.

"После любого интенсивного роста, ожидать его продолжения всегда немного трудно, поэтому может быть золото и не стоило бы рассматривать как привлекательный актив", – высказался он.

"Видите, если это депозит, то там видно психологически как растет процент. А золото, мы можем знать, что оно растет в цене, но оно не приносит такого психологического инвестиционного эффекта. Плюс золото подвержено сезонным колебаниям, в среднем оно дает прироста около 5% годовых. Золото подходит для инвестиций, если человеку просто нужно куда–то положить деньги, и чтобы они не обесценились. Затем, когда они понадобятся, можно просто продать его", – говорит Кисиков.

"Может он вообще упадет. Тем более, мы видим, что сегодня даже ювелирные украшения в мире все больше обходятся без золота. Поэтому я бы сказал, что золото – это такой средний инструментарий для инвестиций, не самый лучший", – отметил Бекнур Кисиков.

"Они же разные бывают, какие–то могут принести вам доход, а какие–то убытки. Такие инвестиции связаны с риском попадания в убыточное состояние ваших активов, либо придется долго ждать, когда цена выйдет в плюс. Поэтому в акции я бы не рекомендовал большинству граждан вкладываться, потому что даже профессиональные управляющие далеко не всегда на них зарабатывают. Поэтому акции – да, но только для небольшого количества продвинутых и специально обученных людей", – подчеркнул Вячеслав Додонов.

"Другое дело если человек инвестирует на международном фондовом рынке, тут конечно есть риски и свои нюансы. Но сегодня практически в каждом банке есть свои инвестиционные брокерские компании, и они подскажут, как приобрести достаточно хорошие акции. Некоторые бумаги могут расти до 20–25% в год. Но здесь есть определенные риски, потому что акции могут также и упасть. Но если сравнивать с депозитами, то в акциях может намного больше повезти", – считает Бекнур Кисиков.

"Цены на квартиры в течение 2–3 последних лет регулярно росли, но там были особые факторы, которые на это влияли и сейчас они уже утрачивают свое влияние на рынок. Речь идет о разрешении на изъятие пенсионных денег, большая часть казахстанцев уже взяла свои деньги и сейчас потенциал дальнейших изъятий уже невелик. Соответственно, этот фактор уже не может дальше двигать цену", – сказал Додонов.

"Но сейчас эти программы уже потихоньку сворачиваются и сокращаются в объемах поэтому этот фактор тоже теперь не будет оказывать влияния на цены на недвижимость. Поэтому я думаю, что недвижимость – это не лучший способ инвестирования", – пояснил Додонов.

"Во–первых, потому что недвижимость стала дорогой, и не каждый может себе позволить купить квартиру и держать ее как инвестицию. Во–вторых, сейчас стало много скандалов в жилых комплексах, особенно в Алматы, где то воды нет, то дома сносят и т.д. Поэтому сейчас недвижимость хоть и является перспективным направлением, но это больше интересно тем, кто занимается арендой или девелоперской деятельностью. А просто вложить в нее деньги и ждать, что она вырастет в цене, я считаю, это не очень разумно", – пояснил Кисиков.

"И вообще неизвестно как поведет себя недвижимость в ближайшее время, когда ипотеки становится все меньше и в условиях всеобщего декларирования. Ведь страна движется в сторону прозрачности и многим придется показывать, откуда у него недвижимость, на какие средства куплена и т.д. В этих условиях недвижимость, наверное, не самый лучший инструмент", – считает эксперт.

"С тем же успехом можно прогнозировать ставки в казино. Я не считаю, что ее движение можно рационально прогнозировать", – высказался эксперт.

"Потому что вы не можете просто купить картину, не будучи профессиональным искусствоведом и надеяться, что она вырастет в цене", – отмечает экономист.

Куда выгоднее вложить деньги в 2024 году? С таким вопрос обратился Zakon.kz к казахстанским экономистам. При этом мнения экспертов сошлись на том, деньги нужно хранить на депозитах, так они станут наиболее оптимальным и выгодным вложением.Сегодня многие казахстанцы уже задумываются о получении пассивного дохода, помимо основного. Сама мысль очень заманчивая – деньги генерируют деньги, без особых усилий со стороны человека. Наиболее предприимчивые казахстанцы, их еще называют розничными инвесторами, уже давно освоили необходимые финансовые инструменты и вкладывают свои средства.Казахстанские эксперты рассказали о наиболее выгодных способах вложить свои деньги в 2024 году.По словам экономиста Вячеслава Додонова, в этом году лучше всего вкладывать деньги в тенговые депозиты.В свою очередь глава Евразийской ассоциации франчайзинга (Kazfranch) Бекнур Кисиков отметил, что необходимо диверсифицировать свои инвестиции.Что касается золота, то по словам Вячеслава Додонова, оно очень активно росло в прошлом году.Однако Бекнур Кисиков считает, что золото само по себе – неплохой инструмент для инвестиций.Это тихая инвестиция, не такая динамичная как депозит, добавил эксперт. Однако он также подчеркивает, что инвестировать в золото хорошо, но в целом интерес к нему в мире падает и неизвестно какой будет спрос на него в течение 10 лет.По поводу акций экономист Вячеслав Додонов считает, что фондовый рынок всегда предлагает казахстанцам большие возможности для удачных инвестиций. Но тут проблема в том, что это требует хорошей квалификации со стороны инвесторов и акции надо отбирать индивидуально.В свою очередь Бекнур Кисиков уверен, что акции – это мощный инструмент для инвестиций, но к нему нужно подходить с умом. Также экономист полагает, что у акций казахстанских компаний будет большой рост.Приводя в пример акции Теслы, эксперт отмечает, что если инвестор купил ее акции когда компания была еще неизвестной, то, возможно, он сейчас миллионер. То есть здесь, с точки зрения эксперта, можно рискнуть и хорошо заработать в отличие от депозитов, которые не дадут такой сильной прибыли.По мнению Вячеслава Додонова, казахстанцы традиционно рассматривают недвижимость в качестве инвестиций. Однако, по мнению экономиста сегодня вкладывать деньги в недвижимость не самая хорошая идея.Кроме того, по его словам, на цену на жилье всегда влияла льготная ипотека субсидируемая государством.Глава ассоциации франчайзинга Бекнур Кисиков отмечает, что в целом, сейчас интерес к инвестициям в жилье падает.Потому что в целом, по его словам, недвижимость достигла своего пика.Вячеслав Додонов ответил также на вопрос о криптовалютах. Экономист считает, что этот актив оторван от реального фундаментального содержания, поэтому его успех прогнозировать невозможно.Что касается инвестиций в коллекционные вещи, по его словам, у них есть свой специфический рынок с еще более сложным ценообразованием, чем даже на фондовом рынке. Потому чтобы инвестировать на этом рынке, необходимо быть узким специалистом.По его словам, это же относится и к другим видам инвестиций – книгам, антиквариату, нумизматике или баллетристике и пр. Все требует специальных знаний. Но в целом, с точки зрения эксперта все эти вещи не должны рассматриваться как объект инвестиций.