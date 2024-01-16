Новая медаль появится в Казахстане

"Стандартная программа - это экспозиции в музеях, встречи в школах. Разработан и утвержден эскиз медали к 35-летию. Средства изысканы. В настоящий момент она уже на стадии изготовления", - сообщил начальник департамента.

В Казахстане появится новая медаль, которой наградят около 16 тысяч человек. Об этом в ходе брифинга СЦК рассказал начальник департамента воспитательной и идеологической работы Вооруженных сил Казахстана Тлеухан Басхожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.15 февраля исполняется 35 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. По словам Басхожаева, к этой дате был издан межведомственный приказ и утвержден план мероприятий.Как уточнил Тлеухан Басхожаев, сегодня в Казахстане проживают около 16 тысяч участников войны в Афганистане.