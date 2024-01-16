Саткалиев лжет, забыл или не знает о письме в минэнерго про изъятие Т1,5 трлн из ЕНПФ

«У меня нет такой информации о том, что с пенсионных накоплений собираются потратить (Т1,5 трлн – КазТАГ). Можете источник уточнить, пожалуйста?» - заявил Саткалиев на брифинге в правительстве во вторник.

Примечательно, что после того, как журналисты сегодня обратили внимание министра на то, что планы потратить Т1,5 трлн из ЕНПФ были подтверждены премьер-министром Алиханом Смаиловым, Саткалиев был вынужден «вспомнить», что у него эта информация все же есть.

«То есть, не будут тратить Т1,5 трлн?» - поинтересовались журналисты.

Астана. 16 января. КазТАГ – Алена Субботина. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев вдруг заявил, что у него нет информации о том, что Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) хотят вложить в инфраструктурные проекты.Данное его заявление может указывать на то, что он либо лжет, либо забыл, либо не знает о письме, которое было адресовано в министерство энергетики национальным управляющим холдингом «Байтерек», и со ссылкой на которое и был подготовлен материал от 21 ноября 2023 года, когда планы потратить Т1,5 трлн пенсионных накоплений граждан впервые и были обнародованы агентством КазТАГ.«Когда мне задавали вопрос, я говорил, что если управляющие пенсионным фондом готовы вкладываться в объекты энергетики, исходя из текущей политики, исходя из стабильности, исходя из статуса финальных объектов, такие отношения могут быть выгодными, но на основе альтернативных вложений, а о каких-то конкретных проектах я пока не могу сказать», - заявил глава минэнерго.«Это не относится к компетенции министерства энергетики. То есть, управление финансовыми активами – это компетенция Нацбанка», - заявил Саткалиев, в чье министерство и было адресовано письмо «Байтерека» о планах изъятия Т1,5 трлн.Напомним, 21 ноября 2023 года КазТАГ со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы и осведомленный источник сообщал, что Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев хотят потратить на инфраструктурные проекты и выгодополучателями могут оказаться выведшие средства за рубеж представители Старого Казахстана. Планы прокомментировали в Международном валютном фонде, назвав их не самым наилучшим способом. В тот же день после того, как планы были обнародованы, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев выразил уверенность в надежности вложения Т1,5 трлн пенсионных накоплений в энергетическую отрасль и начал отрицать связь между арабскими инвесторами и представителями Старого Казахстана. Также глава минэнерго раскрыл названия арабских компаний, которых планируют привлечь для реализации указанных проектов в Казахстан.23 ноября премьер-министр Алихан Смаилов подтвердил планы вложить Т1,5 трлн пенсионных накоплений граждан из ЕНПФ в инфраструктуру.Планы кабмина по повышению налогов и изъятию Т1,5 трлн из ЕНПФ сразу вызывали критику, так, депутат мажилиса Азат Перуашев считает, что государство в случае, если решит изъять Т1,5 трлн пенсионных накоплений на инфраструктуру, должно возмещать вкладчикам и упущенную выгоду, а также освободить пенсионные вклады от налогов, раз правительство без согласия граждан латает этими средствами дыры. Депутат мажилиса Ирина Смирнова тоже раскритиковала планы правительства изъять Т1,5 трлн из ЕНПФ и повысить налоги, приведя ряд аргументов, говорящих о спорности планов казахстанского кабмина. Другой парламентарий – Олжас Куспеков, комментируя планы правительства изъять пенсионные накопления казахстанцев в размере Т1,5 трлн из ЕНПФ для инфраструктурных проектов, а также повысить налоги, напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал улучшить администрирование, а не повышать налоги. Сенатор Жанна Асанова, комментируя планы изъятия Т1,5 трлн из ЕНПФ, выразила мнение, что нужно правильно оптимизировать бюджет.Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает идею правительства пожарным решением.25 ноября председатель Нацбанка Тимур Сулейменов, комментируя планы изъятия Т1,5 трлн, заявил, что любые вложения ЕНПФ в фонд «Самрук-Қазына» или холдинг «Байтерек» должны быть исключительно по рыночным ставкам.12 декабря заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что сохранность Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, которые собираются направить из ЕНПФ на инфраструктурные объекты, не должна вызывать обеспокоенность. Министр национальной экономики Алибек Куантыров считает, что доходность Т1,5 трлн пенсионных накоплений казахстанцев, которые собираются направить из ЕНПФ, должна быть соответствующая.Как сообщал КазТАГ 15 декабря, в Казахстане запустили петицию против изъятия Т1,5 трлн пенсионных накоплений граждан.