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Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева обвиняют не только в убийстве с особой жестокостью, но и истязании

Просмотров:311 Опубликовано: Сегодня, 15:12
Экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева обвиняют не только в убийстве с особой жестокостью, но и истязании
Фото: facebook.com/Куандык Бишимбаев и shutterstock
Бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишибаева, которого подозревают в убийстве своей супруги Салтанат Нукеновой, обвиняют по двум статьям Уголовного Кодекса. Об этом сообщает издание Vlast.kz.

Департамент полиции Астана окончил досудебное расследование в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют по двум статьям УК РК — ч. 2 ст. 110 (Истязание) и ч. 2 ст. 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью).

По статье «Истязание» Бишимбаеву грозит до двух лет лишения свободы. За убийство, совершенное с особой жестокостью, его могут приговорить к пожизненному сроку.


В отношении директора «Гастро-центра», который является братом Бишимбаева, завершено расследование по статье 432 (Укрывательство) и статье 434 (Недонесение о преступлении) УК РК. В отношении него расследуется также уголовное дело по статье 119 УК (Оставление в опасности).


По данным МВД, сейчас участники уголовного процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после дело будет направлено в прокуратуру.

Девятого ноября в Астане задержали бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве своей жены.

Вечером того же дня в полицию Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями. В результате от избиения умерла женщина. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины 1992 года рождения. Ее тело передали полиции. Однако записи с видеокамер ресторана Bau полиция получила лишь спустя 5 суток после убийства Нукеновой.

Дело расследуют по статье «Убийство». По ней Бишимбаеву грозит до 15 лет лишения свободы. Директору гастроцентра Астаны, где произошло убийство, грозит до шести лет лишения свободы за укрывательство преступления. Его арестовали на два месяца. Позже арест продлили до 9 марта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой и поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

Спустя 40 дней со дня смерти Нукеновой со словом выступил отец Куандыка Бишимбаева Валихан. По его мнению, родственники Нукеновой вмешиваются в следствие и манипулируют общественным мнением, из-за чего статью его сына переквалифицировали на более тяжелую. Также он добавил, что его сын не имел намерения убивать Салтанат, а хотел строить с ней семью.


Восьмого января 2024 года адвокат семьи погибшей Жанна Мухамади сообщила, что расследование по факту убийства Салтанат Нукеновой завершено. Она добавила, что после ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.

Позже брат убитой Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды заявил о связях во власти подозреваемого экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он считает, что открытое дело и присутствие журналистов позволят сделать суд прозрачным.


Источник: kursiv.media
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