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Казахстанская телеведущая жестко ответила Тине Канделаки на обвинения в «дерусификации в Казахстане»

Просмотров:485 Опубликовано: Сегодня, 16:13
Казахстанская телеведущая жестко ответила Тине Канделаки на обвинения в «дерусификации в Казахстане»
Фото: instagram.com @dinarasatzhan, @tina_kandelaki
Казахстанская телеведущая Динара Сатжан жестко ответила на высказывание российской коллеги Тины Канделаки о переименовании железнодорожных станций в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Российская журналистка Тина Канделаки заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для поста стало переименование нескольких железнодорожных станций, к примеру, "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен". Канделаки назвала это "сомнительным решением".


На пост отреагировала Динара Сатжан.

"Дорогая Тина! Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую жд-станцию как называть.

Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык потерянный за годы советской власти.

В-третьих, русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский - государственным. И это закреплено в нашей Конституции", - ответила Сатжан.


Казахстанская телеведущая отметила, что железнодорожным станциям возвращаются их исторические территориальные наименования.

"Причем тут вытеснение русского? И мы в нашей стране говорим не только на государственном, но и на русском и английском языках. В этом наша сила!" - заявила Сатжан.


Напомним, в Казахстане планируют переименовать ряд железнодорожных станций, в том числе вокзал Астаны, который все еще носит название "Нур-Султан". Проект изменений вынесли на общественное обсуждение до 22 января.


Источник: Tengrinews.kz
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