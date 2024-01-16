Казахстанская телеведущая жестко ответила Тине Канделаки на обвинения в «дерусификации в Казахстане»

Российская журналистка Тина Канделаки заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане. Поводом для поста стало переименование нескольких железнодорожных станций, к примеру, "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен". Канделаки назвала это "сомнительным решением".

"Дорогая Тина! Во-первых, мы независимое суверенное государство. Есть хорошая русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не лезут"! И давайте мы сами решим, какую жд-станцию как называть.



Во-вторых, Казахстан все годы своей независимости постепенно возвращает родной язык потерянный за годы советской власти.



В-третьих, русский является в нашей стране официальным языком межнационального общения, а казахский - государственным. И это закреплено в нашей Конституции", - ответила Сатжан.

"Причем тут вытеснение русского? И мы в нашей стране говорим не только на государственном, но и на русском и английском языках. В этом наша сила!" - заявила Сатжан.

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан жестко ответила на высказывание российской коллеги Тины Канделаки о переименовании железнодорожных станций в Казахстане, передает Tengrinews.kz.На пост отреагировала Динара Сатжан.Казахстанская телеведущая отметила, что железнодорожным станциям возвращаются их исторические территориальные наименования.Напомним, в Казахстане планируют переименовать ряд железнодорожных станций, в том числе вокзал Астаны, который все еще носит название "Нур-Султан". Проект изменений вынесли на общественное обсуждение до 22 января.