Грузовик провалился под землю в центре Алматы

"Как сообщили в отделе полиции при управлении полиции Бостандыкского района, данный факт зарегистрирован, материалы первичного производства будут направлены в инспекцию труда для проведения соответствующей проверки", - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

В Алматы грузовик провалился под землю, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеозапись на редакционный WhatsApp прислал читатель.Очевидцы происшествия сообщили, что это случилось при строительстве ледового центра около Центрального стадиона. По их данным, пострадал водитель. Они также отметили, что "на месте стройки раньше был подвал".На место происшествия выехали и полицейские.По данным полиции, водитель не пострадал.