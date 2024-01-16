Грузовик провалился под землю в центре Алматы

В Алматы грузовик провалился под землю, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видеозапись на редакционный WhatsApp прислал читатель.
Очевидцы происшествия сообщили, что это случилось при строительстве ледового центра около Центрального стадиона. По их данным, пострадал водитель. Они также отметили, что "на месте стройки раньше был подвал".
На место происшествия выехали и полицейские.
"Как сообщили в отделе полиции при управлении полиции Бостандыкского района, данный факт зарегистрирован, материалы первичного производства будут направлены в инспекцию труда для проведения соответствующей проверки", - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.