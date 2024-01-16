"Сотрудниками ДКНБ по региону совместно с отделом внутренней безопасности Судебной администрации 15 января 2024 года при получении 2,5 миллиона тенге судья был изобличен с поличным. В отношении подозреваемого мера процессуального принуждения не применялась. В настоящее время совместными действиями двух ведомств, продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

Судью поймали с поличным при получении 2,5 миллиона тенге, передает Tengrinews.kz.Информацию подтвердили в пресс-службе Верховного суда. Сообщается, что 10 января 2024 года в ЕРДР зарегистрирован материал по факту мошеннических действий (пункт 2 часть 3 статья 190 УК) в отношении судьи Махамбетского районного суда Атырауской области.