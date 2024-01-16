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"Странный выкуп акций КМГ": еще один депутат обвинил правительство

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 20:05
"Странный выкуп акций КМГ": еще один депутат обвинил правительство
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Депутат Мажилиса Никита Шаталов тоже выступил с резкой критикой в адрес правительства из-за поправок в закон "О доступе к информации", передает Tengrinews.kz.

Об этом мажилисмен написал в своем Telegram-канале.

Сегодня на заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию депутаты рассматривали законопроект, предусматривавший поправки в закон "О доступе к информации".

Шаталов указал, что помимо вопросов инклюзии в данный закон закралась довольно странная норма, ограничивающая полномочия депутатов Мажилиса: правительство хочет включить обязательное проведение процедур публичного обсуждения с учетом заключения правительства.

"Наш комитет выдал отрицательное заключение на данный законопроект, но это не единственная попытка исполнительной власти наступать на депутатскую законодательную инициативу. Аналогичные поправки выдвигает и Министерство юстиции", - написал Шаталов.


Речь идет о документе на портале "Открытые НПА", касающемся проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования нормотворчества". Кроме вопросов чрезмерной кодификации и нормотворчества на государственном языке, в нем обсуждается также и депутатская законодательная инициатива.

"Говорится в том числе и о том, что законы, разработанные депутатами, не проходят все этапы, через которые двигает свои проекты правительство. Например, тот же портал "Открытые НПА" и проведение обязательного анализа регуляторного воздействия для всех законопроектов, хотя на текущем этапе оно требуется при бюджетных затратах или изменении функционала госорганов. Мотивация Минюста странная: они упирают на то, что законопроекты, разработанные моими коллегами, приводят к общественному резонансу. Также правительство намекает на то, что решения в Парламенте принимаются кулуарно. К таким попыткам перетянуть одеяло на себя со стороны исполнительной власти есть ряд вопросов", - отметил Никита Шаталов.


Депутат напомнил, что на референдуме в 2022 году народ проголосовал за усиление Парламента. Он отметил, что это была политическая реформа, предложенная Президентом, и она уже показывает результаты. Доверие к Парламенту выросло, это фиксируют соцопросы.

"Во-вторых, любые действия Мажилиса прозрачны: рабочие группы заседают абсолютно открыто, планы работы и поправки депутатов есть в открытом доступе, пленарные заседания идут в режиме онлайн, функционирует общественная палата. Как раз кулуарно действует правительство: я напомню о странном выкупе акций КМГ для финансирования бюджета в обход Парламента, да и нынешний закон не был подан общественности как ограничивающий права депутатов. Таких примеров я могу привести с вагон и маленькую тележку. Материалов с рабочих групп хватает", - заявил мажилисмен.


Шаталов добавил, что такие интервенции в законодательство - это повод для обращения в Конституционный суд, который и должен охранять президентские демократические реформы. Он сообщил о планах подготовить проект подобного обращения, чтобы "пресечь любые попытки правительства регулировать работу Парламента".

Ранее депутат Мажилиса Абзал Куспан заявил, что некоторые нормы законопроекта, предусматривающего поправки в закон "О доступе к информации", прямо противоречат нормам Конституции.

"Я не думаю, что данный законопроект будет принят Парламентом. С нашей стороны данная норма не пройдет. Мы уже внесли соответствующие поправки о снятии данной нормы", - заявил Куспан в кулуарах Мажилиса.


Мажилисмен Магеррам Магеррамов тоже заявил, что правительство пытается ограничить работу Парламента.

"Формула: "Сильный Президент, влиятельный Парламент, подотчетное правительство". Вы сейчас хотите сделать подотчетным Парламент. По сути, сейчас вы ограничиваете, стараетесь взять под контроль не депутатов, а волеизъявление народа", - сказал Магеррамов.




Источник: Tengrinews.kz
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