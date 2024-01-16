МВД решило не вводить поправку в ПДД, по которой пешеходы должны пропускать авто

"Согласно данной поправке, предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток.

В настоящая время, с учетом общественного мнения и мнения экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта", – подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

Представители МВД отказались от поправки в ПДД, по которой пешеходы в некоторых случаях должны были уступать дорогу автомобилям, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.Как отметили специалисты, в СМИ, а также среди населения и экспертного сообщества широко комментировался проект поправки в пункт 16 Правил дорожного движения РК, который ранее был размещен на портале "Открытые НПА" для всеобщего обсуждения.Напомним, об этих поправках заговорили на прошлой неделе.Аргументом для введения данного правила полицейские называли статистику – в прошлом году 492 пешехода стали жертвами наездов.Однако некоторые из экспертов усомнились в эффективности данного правила. Другие посоветовали министерству учитывать длительность зеленого света светофора: на некоторых участках он горит только 30 секунд, а на других – до 100.Кроме того, отметим, что с декабря в Алматы в пилотном режиме при помощи "Сергека" штрафуют водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах.К слову, с 1 января этого года штрафы для автовладельцев выросли – связано это с ростом МРП.