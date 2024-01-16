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В карагандинском аэропорту заметили один из самых больших в мире самолетов

Просмотров:160 Опубликовано: Сегодня, 22:24
В карагандинском аэропорту заметили один из самых больших в мире самолетов
Фото: Мария Горбоконенко
Самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» Ан-124 был замечен в карагандинском аэропорту, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Orda.kz.

Это тяжелый транспортный самолет, занимающий пятое место в мире по габаритам.


На странице карагандинского аэропорта в Instagram видно, как воздушное судно наполняют различными грузами.

Аналогичный самолет этой же авиакомпании «Волга-Днепр» застрял в Канаде. В 2022 году Ан-124 привез в Торонто тесты на коронавирус по заказу местного правительства, однако из-за санкций для российской авиации было закрыто небо Канады.


Самолет уже долгое время находится в Канаде, а премьер Джастин Трюдо заявил о планах по передаче воздушного судна Украине.

Всего у этой авиакомпании числится 12 таких самолетов. Еще 16 у МЧС России, у российской госавиакомпании «224-й летный отряд» — еще восемь. У Украины также есть подобные самолеты. В компании «Авиалинии Антонова» числится семь таких воздушных судов.


Ан-124 эксплуатируется с 1987 года. По размеру он занимает пятое место в мире. Он уступает только Airbus A380, Airbus A340-600, Ан-225 «Мрия» и Model 351 Stratolaunch. Но среди военных моделей самолетов Ан-124 считается самым большим.




Источник: newtimes.kz
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