Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к казахстанским водителям

"Всего с начала зимы было осуществлено свыше одной тысячи закрытий дорог, в том числе в январе текущего года – более трехсот. Через средства массовой информации и путем рассылки на мобильные телефоны до населения доводится информация о ситуации на конкретных участках дорог. Для обеспечения безопасности на эти участки выставляются наряды полиции, которые по необходимости осуществляют сопровождение колонн автомобилей. В случаях ограниченной видимости патрульный автомобиль с включенными маячками движется спереди и является ориентиром для движения остальных автомобилей", - заявил Султанбаев.

"В случаях неповиновения законным требованиям полиции при закрытии дорог к водителям транспортных средств принимаются меры в виде штрафа либо ареста до пяти суток, а за повторное "непослушание" в течение года – до десяти суток. С начала года за выезд на дороги в период их закрытия к ответственности уже привлечено восемь нарушителей. Водители, при неблагоприятных погодных условиях не выезжайте на дальние расстояния, воздержитесь от загородных поездок. Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску", – обратился Кайсар Султанбаев.

Полиция обратилась к казахстанским водителям, с просьбой не выезжать на трассы в непогоду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Как подчеркнул, председатель КАП МВД Кайсар Султанбаев, при ухудшении погодных условий, ограничении видимости, гололеде на дорогах страны вводятся ограничения для сохранения жизни и здоровья граждан и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.Он отметил, что в текущем году в ходе закрытия дорог уже осуществлено сопровождение более 15 тысяч транспортных средств, из снежных заносов эвакуировано 433 человека, в том числе 44 ребенка и 117 автомобилей.