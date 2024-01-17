Трагедия на шахте Костенко: арестованы 9 должностных лиц

"Завершается расследование взрывов на шахте им. Костенко, в результате которых погибли 46 горняков. Признаны подозреваемыми и арестованы 9 должностных лиц шахты", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2023 года на шахте имени Костенко произошла авария. По первоначальным данным, в лаве произошел взрыв газометана. Тогда же в "АрселорМиттал Темиртау" сообщили, что на месте без признаков жизни обнаружили тела семи рабочих. Всего на момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность успели вывести 205.

В Генеральной прокуратуре рассказали о расследовании по делу о взрыве на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.Отметим, ранее сообщалось о задержании 7 человек, подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля.Напомним, ранее в МЧС озвучили фамилии и должности сотрудников бывшего "АрселорМитталТемиртау", виновных, по версии правительственной комиссии, в трагедии на шахте Костенко.Уже через час число жертв увеличилось до 11 человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализировали 18 человек.Тогда Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области и поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау". В результате трагедии на шахте имени Костенко погибли 46 горняков.