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Появились новые подробности об использовании 1,5 трлн пенсионных денег

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 10:07
Появились новые подробности об использовании 1,5 трлн пенсионных денег
Фото: lsm.kz
Национальный банк рассказал LS о том, когда начнут использовать 1,5 трлн тенге пенсионных денег.

Данные средства будут инвестированы на рыночных условиях и возвратной основе в долгосрочные крупные проекты.

Какая схема предполагается?

Будут выпущены облигации нацхолдинга "Байтерек" и госфонда "Самрук-Қазына", которые выкупит ЕНПФ.

В ответе на официальный запрос LS в Нацбанке рассказали, что в настоящее время проводится работа по выбору проектов, соответствующих целям по диверсификации и росту экономику. А также проекта, который снизит импортозависимость и увеличит долю казахстанского содержания.

"Финансирование будет осуществляться поэтапно в течение 2024-2025 годов по мере отбора проектов", – отметили в главном банке.


Между тем из-за разных сроков реализации проектов облигации "Байтерека" и "Самрук-Қазына" будут выпускать с различными периодами обращения, но не превышающими 15 лет.

"Данные инструменты будут размещать на KASE. В их приобретении смогут принять участие все заинтересованные инвесторы. Облигации имеют установленный срок погашения, а также купонное вознаграждение с выплатой не реже одного раза в год", – подчеркнули в Нацбанке.


Ранее представитель МВФ прокомментировал намерение государства использовать пенсионные сбережения казахстанцев на проекты. Тогда эксперты выступили против данной идеи и рекомендовали финансировать их за счет бюджета.


Источник: lsm.kz
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