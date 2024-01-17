Появились новые подробности об использовании 1,5 трлн пенсионных денег

Национальный банк рассказал LS
о том, когда начнут использовать 1,5 трлн тенге пенсионных денег.
Данные средства будут инвестированы на рыночных условиях и возвратной основе в долгосрочные крупные проекты.Какая схема предполагается?
Будут выпущены облигации нацхолдинга "Байтерек" и госфонда "Самрук-Қазына", которые выкупит ЕНПФ.
В ответе на официальный запрос LS в Нацбанке рассказали, что в настоящее время проводится работа по выбору проектов, соответствующих целям по диверсификации и росту экономику. А также проекта, который снизит импортозависимость и увеличит долю казахстанского содержания.
"Финансирование будет осуществляться поэтапно в течение 2024-2025 годов по мере отбора проектов", – отметили в главном банке.
Между тем из-за разных сроков реализации проектов облигации "Байтерека" и "Самрук-Қазына" будут выпускать с различными периодами обращения, но не превышающими 15 лет.
"Данные инструменты будут размещать на KASE. В их приобретении смогут принять участие все заинтересованные инвесторы. Облигации имеют установленный срок погашения, а также купонное вознаграждение с выплатой не реже одного раза в год", – подчеркнули в Нацбанке.
Ранее представитель МВФ прокомментировал намерение государства использовать пенсионные сбережения казахстанцев на проекты. Тогда эксперты выступили против данной идеи и рекомендовали финансировать их за счет бюджета.
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