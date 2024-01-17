Появились новые подробности об использовании 1,5 трлн пенсионных денег

"Финансирование будет осуществляться поэтапно в течение 2024-2025 годов по мере отбора проектов", – отметили в главном банке.

"Данные инструменты будут размещать на KASE. В их приобретении смогут принять участие все заинтересованные инвесторы. Облигации имеют установленный срок погашения, а также купонное вознаграждение с выплатой не реже одного раза в год", – подчеркнули в Нацбанке.