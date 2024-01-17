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Ввезенные до сентября 2022 года и не легализованные авто регистрируют как обычно – МВД РК

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Ввезенные до сентября 2022 года и не легализованные авто регистрируют как обычно – МВД РК
фото: liter.kz
Астана. 17 января. КазТАГ – Ввезенные до сентября 2022 года и не легализованные автомобили нужно регистрировать в обычном порядке, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«В соответствии с поручением главы государства совместно с заинтересованными государственными органами проведена легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года. Всего в рамках легализации на казахстанский учет зарегистрировано более 304 тыс. автомобилей, в том числе 21 тыс. автоконструкторов и 55 тыс. автомобилей поставлено на временный учет. Что касается иностранных автомобилей, которые не прошли легализацию: они подлежат регистрации в обычном порядке с уплатой всех предусмотренных платежей и в случае соответствия их техническим и экологическим требованиям», - говорится в сообщении в среду.


При этом в МВД напомнили автовладельцам, что эксплуатация автотранспорта, незарегистрированного в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность.


Источник: kaztag.kz
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