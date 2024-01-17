Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.25 KZT
  • €1 = 491.14 KZT
  • 1 RUB = 5.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Отток населения и нерешенные проблемы: север Казахстана теряет жителей

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Отток населения и нерешенные проблемы: север Казахстана теряет жителей
Фото: lsm.kz
В Казахстане обеспокоены ситуацией с севером Казахстана, откуда уезжает население и где не решаются проблемы с газификацией и обеспечением питьевой водой. С критикой выступил мажилисмен Магеррам Магеррамов, передает LS.

В ходе выступления с депутатским запросом он предложил изъять аэропорт Петропавловска у частного собственника и передать другой структуре.

"Не так давно аэропорт был передан в управление частной компании, а теперь возникает вопрос – зачем? И не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу? Обращаемся к правительству о необходимости безотлагательно перейти к реальным мерам по оздоровлению социально-экономической обстановки в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Все возможности для этого у правительства есть", – заявил он.


В целом, по его словам, в этих двух регионах накопилось немало хронических проблем, которые до сих пор не находят свое решение.

"Главная проблема здесь – отток населения, эта тенденция длится уже не первый год. Отсюда кадровый дефицит. Правительство ранее пыталось решить эту проблему путем переселения на север жителей южных регионов, но эти программы не дали нужного эффекта. Северные регионы у нас преимущественно аграрные, но какие бы денежные ресурсы правительство ни направляло в сельское хозяйство, они не дадут должной отдачи, если при этом не позаботиться о сельских жителях. Предлагаю создать необходимые условия как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, живущих в суровых климатических условиях. В частности – продумать систему специальных северных денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций и т.д.", – предложил депутат.


Второй немаловажный момент, по его словам – проблема с газификацией в Костанайской области, где ею охвачено всего 18% населенных пунктов. А в СКО природного газа нет вообще.

"Проблема с газификацией делает северные регионы экономически непривлекательными для инвесторов и в целом для проживания. Третья проблема северного региона – недоступность качественной питьевой воды. Несмотря на обилие в регионе рек и озер и подповерхностное расположение грунтовых вод, многие населенные пункты здесь не имеют нормального водоснабжения. Острой проблемой остается и состояние дорожной инфраструктуры. Необходимо менять системный подход к их строительству и ремонту. Сейчас дороги находятся в разном ведении – в областном, в республиканском и пр.", – продолжил Магеррамов.


Кроме того, по его словам, в данных регионах печальная ситуация с доступностью интернета. Несмотря на громкие заявления уполномоченного министерства, интернет приходится буквально ловить, резюмировал он.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
бася (Посетители) Сегодня, 14:25
а куда делись все, кто получал деньги за переезд? как и предсказывали -развернулись с деньгами и назад?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика