Отток населения и нерешенные проблемы: север Казахстана теряет жителей

"Не так давно аэропорт был передан в управление частной компании, а теперь возникает вопрос – зачем? И не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу? Обращаемся к правительству о необходимости безотлагательно перейти к реальным мерам по оздоровлению социально-экономической обстановки в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Все возможности для этого у правительства есть", – заявил он.

"Главная проблема здесь – отток населения, эта тенденция длится уже не первый год. Отсюда кадровый дефицит. Правительство ранее пыталось решить эту проблему путем переселения на север жителей южных регионов, но эти программы не дали нужного эффекта. Северные регионы у нас преимущественно аграрные, но какие бы денежные ресурсы правительство ни направляло в сельское хозяйство, они не дадут должной отдачи, если при этом не позаботиться о сельских жителях. Предлагаю создать необходимые условия как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, живущих в суровых климатических условиях. В частности – продумать систему специальных северных денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций и т.д.", – предложил депутат.

"Проблема с газификацией делает северные регионы экономически непривлекательными для инвесторов и в целом для проживания. Третья проблема северного региона – недоступность качественной питьевой воды. Несмотря на обилие в регионе рек и озер и подповерхностное расположение грунтовых вод, многие населенные пункты здесь не имеют нормального водоснабжения. Острой проблемой остается и состояние дорожной инфраструктуры. Необходимо менять системный подход к их строительству и ремонту. Сейчас дороги находятся в разном ведении – в областном, в республиканском и пр.", – продолжил Магеррамов.