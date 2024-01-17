В НОК отобраны сватья, друзья-олигархи, зятья миллиардеров: депутат обрушился с резкой критикой на Тимура Кулибаева

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи озвучил депутатский запрос, где в числе других поднял проблему спортивных достижений страны и связал это с бизнесменом Тимуром Кулибаевым, передает Tengri Sport.
Депутат адресовал свой запрос премьер-министру Алихану Смаилову, в котором заявил, что с приходом на пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана Тимура Кулибаева спортивные достижения страны начали падать.
"Я все еще хочу поднять бородатый вопрос. Тимур Кулибаев. Например, на последних летних Олимпийских играх в Токио наши спортсмены не завоевали ни одной золотой или серебряной медали, а вернулись только с 8 бронзовыми медалями. А в медальном зачете наша страна заняла 83-е место! На летних Азиатских играх с 1994 по 2014 год казахстанские спортсмены стабильно занимали 4-5-е места. В 2018 году мы заняли 9-м место, а в 2023 году спустились на 11-е место! Вполне возможно, что и в Париже мы можем оказаться в таком же положении. Это будут восьмые Олимпийские игры, на которых наша сборная будет представлять Казахстан как самостоятельную страну", - возмутился депутат на пленарном заседании Мажилиса.
Мажилисмен отметил, что за годы независимости казахстанские спортсмены завоевали 14 золотых, 22 серебряные и 35 бронзовых медалей по 11 видам спорта. С 1996 по 2016 год на всех летних Олимпийских играх Казахстан всегда завоевывал золото и входил в число 40 лучших стран мира.
По словам депутата, сам Президент страны в последнее время специально посещает футбол, чтобы поддержать игру национальной сборной.
"Следует отметить, что с приходом Тимура Кулибаева в руководство НОК были отобраны представители "старого Казахстана", среди них есть сватья, друзья-олигархи, зятья миллиардеров. Вместе с тем на избрание членом комитета установлено ограничение до 70 лет. Среди нынешних членов есть те, кому исполнилось уже 70 лет, и те, кто в ближайшем будущем достигнет этого возраста. Какую победу можно одержать с таким составом руководящего органа Национального олимпийского комитета?" - возмутился Бапи.
Как отметил депутат, Тимур Кулибаев владеет активами компаний, входящих в топ-50 крупнейшего частного бизнеса, контролирует ряд крупных бизнес-проектов, таких как холдинговая группа "АЛМЭКС", нефтяная компания "Каспий Мунай" и "Ретро Ритейл".
"С такой нагрузкой у него совсем нет времени на развитие олимпийских видов спорта! Он намерен только продавать нефть страны и набивать себе карманы. Зачем ему спорт?! Поэтому в составе Национального олимпийского комитета должны быть настоящие патриоты, спортсмены. На лицензионный спортивный турнир перед Олимпиадой в Париже необходимо направлять не представителей богатых семей, а профессиональных спортсменов, которые готовы защищать честь страны. Необходимо полностью искоренить коррупцию в сфере спорта", - заключил Бапи.
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