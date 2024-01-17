Россия обратилась к Казахстану за яйцами

Отмечается, что вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин «дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ». При этом, как заявляется, он подчеркнул, что «в вопросах продбезопасности необходима гибкость в принятии решений».

Комментируя возможный экспорт яиц в Россию, в пресс-службе главы кабмина Казахстана добавили, что «уровень обеспеченности яйцом производства отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составил 102% от потребности населения».

«За 11 месяцев 2023 года Казахстан экспортировал порядка 186,6 млн штук куриных яиц в Россию, Афганистан и Кыргызстан», - уточнили в правительстве РК.

Россия обратилась к Казахстану с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в свои торговые сети. Об этом 17 января сообщила пресс-служба правительства РК.Осенью 2023 года президент России Владимир Путин на одном из заседаний своего правительства заинтересовался причинами роста цен на мясо птицы и потребовал от правительства оперативной реакции. В частности, он отметил, что «курятина подорожала». В этой связи президент России подчеркнул, что «правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей: из Беларуси, из того же Казахстана».