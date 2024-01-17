Казахстанец на Toyota Camry наездил штрафов на 2,5 миллиона

Водителя оштрафовали на 27 690 тенге, и он был лишен прав на один год, а также подвергнут административному аресту на 1 сутки.

"Машина водворена на специализированную штрафную стоянку. На настоящем регистрационном номерном знаке данной автомашины нет ни одного нарушения ПДД. За 12 месяцев 2023 года в Жамбылской области более 22,5 тысячи водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости движения", - сообщили в полиции.

В полиции Жамбылской области в очередной раз оштрафовали злостного нарушителя ПДД, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Сотрудники полиции Жамбылской области с помощью камер выявили нарушителя на автомобиле Toyota Camry золотистого цвета, который за несколько месяцев допустил 54 нарушения скорости на сумму 2,4 миллиона тенге. На него были составлены административные протоколы по частям 3 и 4 статьи 590 КоАП РК за установку и управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.