Канделаки напомнила казахстанцам о помощи России во время Кантара

«Крики, шум, советы убраться — много всего, но ничего нового. Все это уже было. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — «мәңгу». От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное, — отметила Канделаки.

«А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден. Не помнить прошлого — значит не помнить того, как два года назад страна Казахстан едва не прекратила свое существование. Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи?» — добавила продюсер.

«Казахские имена, говорите? Это вы про отель «Монако», что на улице Шарля Де Голля в Астане? А почему не улице Абая Кунанбаева или Ходжи Ясави? И почему «Монако» — это исконно казахская территория?» — заключила она.

Российская журналист Тина Канделаки рассказала о негативной реакции казахстанцев на ее пост о вытеснении русского языка, передает ИА «NewTimes.kz».Она написала, что не помнить прошлого — это значит рукоплескать фильму «Борат», и напомнила, что, помимо Казахстана, его якобы в знак солидарности запретила только Россия и страны Залива.Она также призвала казахстанцев проявлять меньше злобы и больше разума по отношению к ситуации. Только тогда, по мнению Канделаки, Казахстану не придется объяснять американцам, в чем неуместность шуток про Бората.Напомним, российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки раскритиковала переименование железнодорожных станций Казахстана. Казахстанский журналист Динара Сатжан ответила на провокационное заявление.