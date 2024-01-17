Дерзкое убийство спортсмена в Усть-Каменогорске: что говорят очевидцы

Убийство 34-летнего мужчины произошло 13 января возле многоэтажного дома в Усть-Каменогорске. Прибывшие полицейские обнаружили труп у подъезда дома. Момент убийства попал на видео, которое распространилось в сети. Позже стало известно, что погибшим оказался известный в регионе спортсмен Эльер Юнусметов.

"Окна моей квартиры как раз выходят на место преступления. Я, когда выстрелы услышал, то в окно выглянул. Смотрю - на колодце парень лежит, он весь в крови был, изо рта кровь буквально фонтаном шла. Как будто выдыхал кровь… Следы крови до сих пор у подъезда видны…", - вспоминает Борис Бычков, житель дома возле которого стреляли.

"Я как была в носках, так и выбежала на площадку в подъезде, потому что сразу было понятно, что это не салют или петарды запускают. В окно увидела, что на колодце человек с окровавленным лицом лежит. С соседями стали сразу же звонить в полицию и скорую. Они очень быстро приехали, полиция минуты через четыре, скорая минут через шесть. У нас камеры везде, к приезду полиции мы уже знали номер машины, на которой уехал подозреваемый, все данные, в том числе и само видео, передали в полицию", - рассказывает Наталья Зинченко.

"По данному факту незамедлительно были ориентированы патрульные наряды, которыми в течении 10 минут подозреваемый был задержан. По данному факту начато досудебное расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит", - сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП ВКО Жандос Иманбаев.

Жители дома, возле которого выстрелом был застрелен спортсмен из Усть-Каменогорска, рассказали детали произошедшего, передает корреспондент Tengrinews.kz.Соседи Юнусметова рассказали корреспонденту Tengrinews.kz, что 13 января около 15:00 часов они услышали выстрелы возле соседнего дома. Устькаменогорцы до сих пор недоумевают, как преступник совершил преступление в людном месте, где установлены камеры видеонаблюдения.По словам другого очевидца – Натальи Зинченко, полиция и скорая приехали очень быстро, но, скорее всего, травмы изначально были несовместимы с жизнью.В полиции подтвердили, что именно благодаря камерам видеонаблюдения подозреваемого, уехавшего на белой машине с места преступления, удалось задержать в считанные минуты.Дерзкое преступление потрясло жителей ВКО. В соцсетях стали выдвигаться версии, одна из них – убийство на почве ревности. Однако соседи Эльера Юнусметова опровергают эту версию."Рядом же все живем, сразу видно, какие у кого отношения в семье. Сосед очень хороший, очень добрый, отзывчивый, всегда поговорит, поздоровается, спросит, как дела. Семья у него, сынишке год и девять месяцев, жена – молоденькая, очень приветливая девочка. Вот приходят с работы, за ручку ребенка взяли и пошли гулять…", - рассказала Наталья Ляхова.Эльер Юнусметов 1990 года рождения. Он родился в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Он был мастером спорта международного класса по жекпе-жек (ММА), мастером спорта по кикбоксингу, по кудо. Погибший спортсмен был обладателем Кубка мира и чемпион Евразии по жекпе-жек, обладателем Гран-при "Битва на Катуни" (Российская Федерация). Первые шаги в спорте Эльер начал в 5-летнем возрасте, его первым тренером был отец.Отметим, ранее в социальной сети размещалась информация о спортсмене, который являлся неоднократным чемпионом международных, областных и республиканских турниров.Похороны Эльера Юнусметова прошли в поселке Улкен Нарын, где спортсмен родился.