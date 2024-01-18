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"Уберите камеру": можно ли снимать на фото и видео полицейских

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 15:49
"Уберите камеру": можно ли снимать на фото и видео полицейских
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Почти каждый казахстанец когда-либо сталкивался с запертом на видео- и фотосъемку. Причем неважно, снимает он сотрудников государственных инстанций или товар в магазине. Так, редакция Tengri Life решила узнать у юриста Надежды Гельдт, насколько правомерной является съемка сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что по действующему законодательству вы не можете снимать физических лиц на видео и фото без их согласия, а также размещать полученный контент в сети.

Однако если дело касается сотрудников дорожной полиции, то данный пункт предусмотрен статьей 54 Закона "О дорожном движении". Она определяет права и обязанности собственника и водителя транспортного средства.

"В Казахстане водитель имеет право получить от должностного лица разъяснение причины остановки и проводить при этом фото- и видеосъемку", – говорит автор телеграм-канала "Право Знать".

Более того, законом "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" также не запрещается проводить фото- и видеосъемку сотрудников полиции во время проведения следственных мероприятий. Тем не менее сотрудники имеют право запретить съемку в следующих случаях.

"Согласно статье 6 данного закона, сотрудники полиции имеют право запрещать физическим лицам фотосъемку и видеозапись при исполнении и во время проведения следственных мероприятий в местности, где объявлено чрезвычайное положение, или в зоне проведения антитеррористической операции", – подытожила специалист.


Источник: tengrinews.kz
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