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001, 007, 777: сколько стоят VIP-номера в Казахстане

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 15:59
001, 007, 777: сколько стоят VIP-номера в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, сколько стоят в текущем году VIP-номера для автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В "Правительстве для граждан" напомнили, что практика продажи "красивых" номеров была внедрена в Казахстане в 2014 году. Доход от их продажи поступает в республиканский бюджет.

По данным госкорпорации, в 2023 году быстрее всего раскупали такие номера, как 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Цена каждого номерного знака - 57 МРП (210 444 тенге - в 2024 году).

При этом самые дорогие номера в VIP-линейке - 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами. Каждый такой номер обходится автовладельцу в 285 МРП (1 052 220 тенге - в 2024 году).


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 17:23
А сколько стоят 111, 222, 333 и тд. не пишут.
 
 

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