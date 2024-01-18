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«Займитесь олигархами, а не маникюрщицами»: экс-депутат о проверке мобильных переводов

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 17:43
«Займитесь олигархами, а не маникюрщицами»: экс-депутат о проверке мобильных переводов
Фото: depositphotos.com
Председатель ОО «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» Меруерт Казбекова заявила, что введенный в Казахстане с 1 января 2024 года фискальный контроль мобильных переводов коснется в первую очередь микро и малый бизнес, где работают более 70% женщин-предпринимателей. Поэтому она посоветовала чиновникам заняться олигархами, передает Press.kz.

Выражая свое мнение, Казбекова поддержала позицию партии «Ак жол». Ранее член фракции «Ак жол», депутат Мажилиса Аскар Садыков обратился с запросом к главе Минфина Ерулану Жамаубаеву по поводу контроля мобильных переводов, который начал действовать с 1 января 2024 года. Депутат убежден, что большинство предпринимателей сводят концы с концами и без новых правил, усугубляющих их положение.

Советую нашим уважаемым чиновникам «заняться» более серьезными вопросами, которых достаточно накопилось в нашей экономике. Ваше желание «контролировать» парикмахерш, маникюрщиц, таксистов, продавцов на базаре, тех людей, которые своим тяжелым трудом зарабатывают себе на жизнь — понятно, так как банки, нефтяные компании, олигархи вам «не по зубам». За 30 лет вашего управления экономикой самой богатой страны с 19-миллионным населением мы результаты видим, что 70% населения находятся за чертой бедности, — заявила председатель союза женщин-предпринимателей.

Она также напомнила, что возврат из офшора денег, «раскулачивание» олигархов – это поручение президента.

Понятно ваше нежелание заниматься этими вопросами, так как если не вы сами, то ваши родственники «крутятся» возле этого бизнеса. За 30 лет вы ничего не сделали, чтобы наши женщины-предприниматели, многодетные мамы сидели в тепле и уюте и как ваши близкие попивали кофе, оставьте хотя бы их в покое, — попросила она.


Меруерт Казбекова отмечает, что 100 переводов, которые государство решило контролировать каждый месяц – это сумма 70% населения «не превысит цены одного ужина» принимающих решения.

За годы Независимости МСБ так и не стал драйвером нашей экономики только из-за таких необдуманных решений «кабинетных» чиновников, которые ни дня не работали в сферах, которыми они управляют, — резюмировала она.

Свое видеообращение Казбекова опубликовала в социальных сетях.




Источник: press.kz
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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:57
Я вот не пойму. Почему весь кипишь начинается когда уже ввели контроль? Почему когда принимают законы не думают сразу?!Где эти депутаты и чем они думают до принятия законов?!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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