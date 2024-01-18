«Займитесь олигархами, а не маникюрщицами»: экс-депутат о проверке мобильных переводов

Советую нашим уважаемым чиновникам «заняться» более серьезными вопросами, которых достаточно накопилось в нашей экономике. Ваше желание «контролировать» парикмахерш, маникюрщиц, таксистов, продавцов на базаре, тех людей, которые своим тяжелым трудом зарабатывают себе на жизнь — понятно, так как банки, нефтяные компании, олигархи вам «не по зубам». За 30 лет вашего управления экономикой самой богатой страны с 19-миллионным населением мы результаты видим, что 70% населения находятся за чертой бедности, — заявила председатель союза женщин-предпринимателей.





Понятно ваше нежелание заниматься этими вопросами, так как если не вы сами, то ваши родственники «крутятся» возле этого бизнеса. За 30 лет вы ничего не сделали, чтобы наши женщины-предприниматели, многодетные мамы сидели в тепле и уюте и как ваши близкие попивали кофе, оставьте хотя бы их в покое, — попросила она.

За годы Независимости МСБ так и не стал драйвером нашей экономики только из-за таких необдуманных решений «кабинетных» чиновников, которые ни дня не работали в сферах, которыми они управляют, — резюмировала она.



Председатель ОО «Союз женщин-предпринимателей Казахстана» Меруерт Казбекова заявила, что введенный в Казахстане с 1 января 2024 года фискальный контроль мобильных переводов коснется в первую очередь микро и малый бизнес, где работают более 70% женщин-предпринимателей. Поэтому она посоветовала чиновникам заняться олигархами, передает Press.kz.Выражая свое мнение, Казбекова поддержала позицию партии «Ак жол». Ранее член фракции «Ак жол», депутат Мажилиса Аскар Садыков обратился с запросом к главе Минфина Ерулану Жамаубаеву по поводу контроля мобильных переводов, который начал действовать с 1 января 2024 года. Депутат убежден, что большинство предпринимателей сводят концы с концами и без новых правил, усугубляющих их положение.Она также напомнила, что возврат из офшора денег, «раскулачивание» олигархов – это поручение президента.Меруерт Казбекова отмечает, что 100 переводов, которые государство решило контролировать каждый месяц – это сумма 70% населения «не превысит цены одного ужина» принимающих решения.Свое видеообращение Казбекова опубликовала в социальных сетях.