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Президент Италии на первой встрече с Токаевым: «Великое сотрудничество между нашими странами»

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 19:54
Президент Италии на первой встрече с Токаевым: «Великое сотрудничество между нашими странами»
Фото: www.quirinale.it
18 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Итальянскую Республику. Как сообщают итальянские СМИ, в международном аэропорту Фьюмичиино имени Леонардо да Винчи главу казахстанского государства ждали министр обороны страны Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почётного караула.


Казахстанский лидер впервые провёл переговоры со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой и премьер-министром республики Джорджией Мелони. Обращаясь к Токаеву в своей столичной резиденции, глава итальянского государства синьор Маттарелла заявил:



«Для меня особая честь приветствовать вас и сопровождающую вас делегацию. Для Итальянской Республики ваш приезд – это предмет большой гордости, в Италии, и мне лично доставляет большое удовольствие принимать вас здесь, в Квиринальском дворце. Этот ваш первый официальный визит в Италию увенчивает серию встреч на высшем уровне, которые успешно состоялись и которые являются знаком великого сотрудничества между Казахстаном и Италией. Это сотрудничество, которое развивается по самым различным направлениям: политическим, экономическим и культурным, и которое мы намерены максимально усилить».


Президент Италии на первой встрече с Токаевым: «Великое сотрудничество между нашими странами»



Маттарелла также подчеркнул, что между нашими странами существуют «партнёрские отношения стратегического значения, гармония, согласованность действий в международных отношениях»:

«Казахстан и Италия тесно связаны друг с другом и привержены принципам ООН, включая принцип многовекторности внешней политики. Всё это облегчает наше сотрудничество, одновременно делая наши экономические отношения ещё более тесными и близкими».


После встречи в верхах и завтрака с Маттареллой Токаев пообщался с капитанами крупного итальянского бизненса, передаёт итальянское информагентство ANSA. В отчёте, представленном потенциальным инвесторам во время круглого стола, сообщалось, что для итальянцев Астана представляет серьёзный коммерческий интерес.

Президент Италии на первой встрече с Токаевым: «Великое сотрудничество между нашими странами»


По статистике, с 2018 года Италия находится на первом месте среди стран-получателей казахстанского экспорта и на третьем месте по товарообороту, уступая лишь России и Китаю. Только за прошлый год на экспорт в Италию Казахстан отправил 22,7 млн тонн товаров. Это на 30,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Таким образом, Казахстан заработал на поставках $13,3 млрд. Основная доля приходится, конечно, на нефть – 22 млн тонн, но Казахстан также экспортирует пшеницу, ферросплавы, каменный уголь и титан.

Между тем импорт из Италии увеличился на 23,2%, до 85,5 тысяч тонн, или $1,1 млрд. Казахстан стал закупать больше фармацевтической продукции, косметики и духов. Также увеличился импорт труб из чёрных металлов, кранов и вентилей для цистерн и сельхозтехники.

Также отмечалось, что в Казахстане стабильно работают 170 итальянских компаний, а в 2019 году общий объём прямых казахстанских инвестиций в Италию составил 101 млн евро.

Особое внимание к переговорам между двумя президентами проявляют казахстанские туроператоры. Как известно, большинство туристов сталкивается с проблемами в итальянском визовом центре при оформлении разрешения на временный въезд на территорию Италии. Долгий период рассмотрения заявлений и отсутствия свободных дат для приёма заявителей заставляет туристов оформлять визы в другие страны Шенгенской зоны и уже оттуда отправляться в Италию, что увеличивает затраты на поезду.


Источник: travelpress.kz
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