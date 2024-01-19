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Bentley на балансе Минфина: почему иномарку за 84 миллиона продали в два раза дешевле

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 13:43
Bentley на балансе Минфина: почему иномарку за 84 миллиона продали в два раза дешевле
Фото с сайта e-auction.gosreestr.kz
В Комитете государственного имущества и приватизации (КГИП) Министерства финансов прокомментировали нашумевшую продажу авто Bentley Bentayga 2017 года выпуска, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в комитете в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz, автомобиль был выставлен на торги на основании приказа, регулирующего вопрос приватизации государственных пакетов акций, долей участия в организациях и иного имущества, находящихся в республиканской собственности в 2023 году.

В ведомстве также ответили на вопрос о том, почему Bentley был продан так дешево: изначально авто оценили в 83,9 миллиона тенге, а продали за 46,3 миллиона. Как оказалось, в соответствии с законом о госимуществе и правилами продажи, объект приватизации на первые торги выставляется на аукцион с применением метода повышения цены.

"На вторые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной. На третьи торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода на понижение цены без установления минимальной цены. При проведении аукциона с применением метода на повышение цены стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации", - сообщили в комитете.


Там добавили, что первые торги со стартовой ценой авто в 83,9 миллиона тенге, назначенные на 16 ноября 2023 года, не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

"В этой связи объект был выставлен на вторые торги 5 декабря 2023 года с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной - 41,9 миллиона тенге. По итогам данных торгов цена продажи объекта составила 46,3 миллиона тенге", - добавили в ведомстве.


Вырученные средства направили в Национальный фонд. На вопрос, кто подарил Минфину дорогую иномарку, нам не ответили, ссылаясь на коммерческую тайну. Также, по данным КГИП, на автомобиле с момента получения в дар до продажи на аукционе никто не передвигался.

"Согласно правилам, балансодержатель государственного имущества несет ответственность за сохранность объекта приватизации и достоверность сведений по объекту приватизации до перехода прав собственности к покупателю, в связи с чем объект не эксплуатировался", - заявили в комитете.

Напомним, в конце прошлого года на сайте электронной торговой площадки состоялись торги, в результате которых автомобиль Bentley Bentayga W12 2017 года был продан за 46,3 миллиона тенге. В качестве продавца был указан департамент госимущества и приватизации по Алматы.

Недавно вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал продажу автомобиля Bentley Bentayga. По словам чиновника, в июле на государство был оформлен договор дарения. Кто подарил авто, вице-министр также не сообщил.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 13:59
Хорошая схема и главное работает.
 
 

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