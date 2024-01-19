Экономику Казахстана ждут кардинальные реформы

"Наряду с политическими преобразованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики, что я считаю необходимым условием для успеха. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", – заявил он.





Президент Касым-Жомарт Токаев обещает кардинальные реформы в Казахстане, которые сделают экономику страны более прозрачной, устойчивой и динамичной, передает LS.Находясь в Италии, Токаев отметил, что в прошлом году Казахстан зафиксировал экономический рост на уровне 5,1%, что почти в два раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе ставится цель добиться роста в 6-7%, что позволит вдвое увеличить объем экономики к 2029 году. Это требует масштабных реформ.