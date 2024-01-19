Крупный инвестор хочет уйти из Казахстана в Узбекистан

"К сожалению, из-за повторяющейся из года в год ситуации с возвратом НДС инвесторы сделали выводы и в новом году вынуждены пересмотреть политику в сторону сокращения экспорта до 30% от объема производства. А для замещения утерянного объема – перенести производство в соседний Узбекистан, хотя и на казахстанской муке. Считаем, что без обеспечения должной защиты инвестиций и законных интересов бизнеса деловой климат страны будет ухудшаться и терять интерес со стороны потенциальных партнеров", – заявил он.



"Надеемся, что срочное вмешательство по приведенному случаю станет важным сигналом всем о наведении порядка в данной сфере. Как отметили руководители данного предприятия, они с момента открытия производства в Казахстане в 2018 году подали 18 заявок на возврат НДС на сумму порядка 7 млрд тенге. Компания основную часть своей продукции (70%) направляет на экспорт. Однако они регулярно сталкиваются с отказом налоговых органов в удовлетворении их заявок на возврат причитающихся сумм. Вместе с тем на каждую заявку предприятия специалистами ДГД Алматинской области устраивались документальные налоговые проверки", – пояснил мажилисмен.



"И только после четырех поданных жалоб в апелляционную комиссию министерства финансов и трех судебных разбирательств подтверждено к возврату всего лишь 900 тыс. тенге. Ситуация с компанией Mareven наглядно показывает вопиющий результат равнодушного отношения и перекосы наших чиновников к инвесторам, действующим производствам и в целом бизнес-климату. Получается, мы лишь много говорим об экспорте готовой продукции, тогда как на примере вышеуказанной компании видим, что, если сырьевики, отправляющие на экспорт руду, металлы, нефть, не имеют подобных проблем, то права производителей пищевой продукции зачастую ущемляют", – резюмировал Барлыбаев.



Иностранный инвестор планирует пересмотреть стратегию развития в Казахстане из-за проблем с возвратом НДС. Об этом рассказал мажилисмен Ерлан Барлыбаев, передает LS.По его словам, к депутатам обратилось руководство крупнейшего в стране макаронного предприятия "Mareven Фуд", базирующееся в Конаеве. Компания создана инвесторами из Японии и Вьетнама и занимает 70% отечественного рынка изделий быстрого приготовления с такими брендами, как "Роллтон", BigBon, "Петра", Actibo и др., производимых на 95% из казахстанского сырья.В связи с этим депутат просит защитить законные интересы бизнеса и обеспечить полный возврат НДС по экспорту, а также провести служебное расследование в отношении чиновников, которые нарушили права инвесторов и предпринимателей.По результатам проверок составлено 18 актов, из которых в 12 случаях получен отказ, добавил он.Позже в компании "Маревен Фуд Тянь-Шань" пояснили, что производство в Казахстане не будет закрыто. Однако изменится курс развития – акцент будет сделан на внутренний рынок."Постепенно уровень экспорта снизится до 30%. Страны Центральной Азии будет покрывать новая бизнес-единица холдинга – "Маревен Фуд Памир", которая была открыта в 2022 году в Узбекистане", – отмечается в сообщении.При этом в компании перечислили причины, по которым меняется стратегия развития:- рост рынка лапши быстрого приготовления в Казахстане (согласно отчетам Nielsen Kazakhstan, более 12% в натуральном выражении в 2022 году);- достижение пика производственной мощности предприятия в Казахстане;- невозврат экспортного НДС (на сегодняшний день сумма составляет порядка 7 млрд тенге).