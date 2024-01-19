Сулейменов озвучил позицию о создании нового банка в Казахстане

"Это и Министерство сельского хозяйства со своими программами субсидий. Раньше был агрохолдинг "Казагро", продовольственная корпорация, а сейчас это все в составе холдинга "Байтерек". То есть, если мы говорим о создании полноценного банка, который привлекает депозиты, выдает кредиты, мы до сих пор сохраняем достаточно скептическое мнение о том, что это возможно", - сказал глава Нацбанка.





"Вы сами, как депозиторы, понимаете, что риски в сельском хозяйстве гораздо выше, чем у диверсифицированного, универсального банка. Поэтому идея самого банка нам кажется пока еще недостаточно проработанной. Наша позиция заключалась в том, что, если нам необходимо совершенствовать инструменты финансовой поддержки аграриев, что наверняка нужно, мы выступаем обеими руками за", - заявил председатель Нацбанка.

"Что-то понадобилось - создали холдинг, необходимо идти глубже и смотреть, что не работает в текущей системе. Если это вопрос текущей системы "Колдау", если это вопрос системы доведения денег до конкретных фермеров, снижение концентрации в крупных хозяйствах - это другой вопрос. Поэтому мы позицию свою не меняли; мы сказали, что в зависимости от тех предложений, которые (выдвинет - прим.) правительство в первую очередь. В зависимости от этих предложений мы готовы свою позицию дать по поддержке финансовой и нефинансовой сельского хозяйства", - заключил он.

"Я знаю, что ведут работу по совершенствованию мер финансовой поддержки, нужно ли нам создавать банк, который выдает кредиты, депозиты, при наличии "КазАгроФинанса", при наличии Аграрной кредитной корпорации, компаний в составе "Байтерека", - для меня это не является очевидным. Поэтому давайте сначала разбираться с тем, что есть, наводить порядок, а потом уже принимать решение, нужен ли нам еще один какой-то государственный, полугосударственный банк".



Председатель Национального банка Тимур Сулейменов озвучил позицию о создании в стране нового банка. Речь идет об аграрном банке, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Сулейменова, идея создания агробанка появилась не вчера. Вместе с тем он отметил, что инструментарий поддержки сельского хозяйства в Казахстане достаточно широк.По словам Сулейменова, если это будет узкий отраслевой банк, который кредитует исключительно сельское хозяйство, то он не будет обладать характеристиками полноценного банка.При этом, по мнению Тимура Сулейменова, нельзя решать вопросы лишь институциональными изменениями.Глава Нацбанка добавил, что окончательное решение остается за Министерством сельского хозяйства, холдингом "Байтерек" и правительством: