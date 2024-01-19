Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Января
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.8 KZT
  • €1 = 491.65 KZT
  • 1 RUB = 5.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сулейменов озвучил позицию о создании нового банка в Казахстане

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 13:13
Сулейменов озвучил позицию о создании нового банка в Казахстане
Фото:depositphotos.com
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов озвучил позицию о создании в стране нового банка. Речь идет об аграрном банке, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Сулейменова, идея создания агробанка появилась не вчера. Вместе с тем он отметил, что инструментарий поддержки сельского хозяйства в Казахстане достаточно широк.

"Это и Министерство сельского хозяйства со своими программами субсидий. Раньше был агрохолдинг "Казагро", продовольственная корпорация, а сейчас это все в составе холдинга "Байтерек". То есть, если мы говорим о создании полноценного банка, который привлекает депозиты, выдает кредиты, мы до сих пор сохраняем достаточно скептическое мнение о том, что это возможно", - сказал глава Нацбанка.


По словам Сулейменова, если это будет узкий отраслевой банк, который кредитует исключительно сельское хозяйство, то он не будет обладать характеристиками полноценного банка.

"Вы сами, как депозиторы, понимаете, что риски в сельском хозяйстве гораздо выше, чем у диверсифицированного, универсального банка. Поэтому идея самого банка нам кажется пока еще недостаточно проработанной. Наша позиция заключалась в том, что, если нам необходимо совершенствовать инструменты финансовой поддержки аграриев, что наверняка нужно, мы выступаем обеими руками за", - заявил председатель Нацбанка.


При этом, по мнению Тимура Сулейменова, нельзя решать вопросы лишь институциональными изменениями.

"Что-то понадобилось - создали холдинг, необходимо идти глубже и смотреть, что не работает в текущей системе. Если это вопрос текущей системы "Колдау", если это вопрос системы доведения денег до конкретных фермеров, снижение концентрации в крупных хозяйствах - это другой вопрос. Поэтому мы позицию свою не меняли; мы сказали, что в зависимости от тех предложений, которые (выдвинет - прим.) правительство в первую очередь. В зависимости от этих предложений мы готовы свою позицию дать по поддержке финансовой и нефинансовой сельского хозяйства", - заключил он.


Глава Нацбанка добавил, что окончательное решение остается за Министерством сельского хозяйства, холдингом "Байтерек" и правительством:

"Я знаю, что ведут работу по совершенствованию мер финансовой поддержки, нужно ли нам создавать банк, который выдает кредиты, депозиты, при наличии "КазАгроФинанса", при наличии Аграрной кредитной корпорации, компаний в составе "Байтерека", - для меня это не является очевидным. Поэтому давайте сначала разбираться с тем, что есть, наводить порядок, а потом уже принимать решение, нужен ли нам еще один какой-то государственный, полугосударственный банк".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика