В каких миссиях за рубежом участвовали военнослужащие Казахстана

Сегодня Парламент Казахстана на совместном заседании одобрил отправку казахстанских миротворцев в Африку и на Ближний Восток. В каких зарубежных миссиях уже принимали участие наши военнослужащие, вспоминал корреспондент Tengrinews.kz.



Одной из первых горячих точек, куда отправились казахстанские военнослужащие, стал охваченный на тот момент гражданской войной Таджикистан.



В соответствии с соглашением СНГ от 9 октября 1992 года и решением от 22 января 1993 года сводный казахстанский батальон находился в Горном Бадахшане, где выполнял боевую задачу по охране таджико-афганской границы в кризисный период. Вместе с казахстанским батальоном на смежных участках аналогичные задачи выполняли российские, узбекские и кыргызские военнослужащие.



Согласно информации Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана, первоначально осенью 1992 года в Таджикистан были направлены 300 воинов-десантников из 35-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Весной следующего года был сформирован отдельный сводный стрелковый батальон, в состав которого входили военнослужащие сухопутных войск Минобороны, а также пограничных войск КНБ и внутренних войск МВД.



Всего с сентября 1993-го по февраль 2001 года в операции в Таджикистане приняли участие более 10 тысяч наших военнослужащих. По некоторым сведениям, всего за это время сводный казахстанский батальон потерял убитыми и без вести пропавшими 54 бойца. Самый известный бой состоялся 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье, когда рота военнослужащих внутренних войск на марше попала в засаду. Тогда погибли 17 человек, более 30 получили ранения.



22 мая 2003 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал оказать помощь народу Ирака в восстановлении страны. Уже 30 мая Парламент Казахстана принял постановление, согласно которому в Ирак было направлено инженерно-саперное подразделение казахстанского миротворческого батальона "Казбат".



По данным Центра миротворческих операций, с 2003 по 2008 год службу в Ираке прошли 290 казахстанских военнослужащих, один из них погиб. За пять лет наши военнослужащие уничтожили более 4 миллионов неразорвавшихся снарядов. Также в их обязанности входила очистка воды и оказание медицинской помощи местному населению.



С осени 2018 года казахстанский миротворческий контингент, включая военных наблюдателей и офицеров штаба, принимает участие в миссии временных сил ООН в Ливане. Миротворцы патрулируют вверенные им территории, охраняют базы, несут службу на блокпостах, принимают меры по ликвидации массовых беспорядков. Tengrinews.kz неоднократно писал о буднях нашего миротворческого контингента в этой стране. Плечом к плечу с мужчинами службу в Ливане несут и женщины.



В качестве наблюдателей и штабных офицеров казахстанские военные принимали участие в миссиях ООН в Кот-д’Ивуаре, Западной Сахаре, Центрально-Африканской Республике, Мали и Непале.