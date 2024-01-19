Новые размеры соцвыплат назвали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали новые размеры пособий для многодетных казахстанских семей. В этом году социальные выплаты были повышены на 7 процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.



На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей либо студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет вне зависимости от их дохода. Как сообщили в Минтруда, размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:



для семей с 4 детьми - 16,03 МРП или 59 183 тенге;

для семей с 5 детьми - 20,04 МРП или 73 988 тенге;

для семей с 6 детьми - 24,05 МРП или 88 793 тенге;

для семей с 7 детьми - 28,06 МРП или 103 598 тенге.

для семей с 8 и более детьми - по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.



"С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7 процентов", - уточнили в министерстве.



В 2023 году выплатами государственного пособия по многодетности было охвачено более 543 тысяч казахстанских семей. Общий размер выплаченной суммы составил 413,3 миллиарда тенге. В текущем году на эти цели предусмотрено 474,8 миллиарда тенге.