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Более 200 организаций предложили ликвидировать и реорганизовать в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Более 200 организаций предложили ликвидировать и реорганизовать в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Более 200 организаций предложили ликвидировать и реорганизовать в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по делам государственной службы.

В ведомстве отметили, что в правительство внесено 550 рекомендаций по вопросам дебюрократизации госаппарата. Отмечается, что, согласно указу Президента "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", функция проведения мониторинга и анализа возложена на Агентство по делам государственной службы.

Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбай, по итогам работы за 2023 год проанализированы пять отраслевых направлений: торговля и интеграция, финансы, международные отношения, сельское хозяйство, экология и природные ресурсы. По итогам мониторинга выработаны предложения, ориентированные на формирование сервисного госаппарата и на потребности человека, а также на снижение бюрократических барьеров.

Выработаны следующие предложения:

о ликвидации и реорганизации более чем 200 организаций, включая квазигосударственный сектор с неэффективным государственным участием, или переводе их функций в конкурентную среду;
об оптимизации более 70 функций местных исполнительных органов путем их передачи в нижестоящие уровни организаций;
об отмене госпошлин, уплачиваемых при получении порядка 100 услуг, а также ряда штрафов, налагаемых государственными органами;
о рассмотрении возможности интеграции информационных систем по 50 видам государственных услуг.

"Как отметил глава АДГС, в результате совместной с госорганами работы по дебюрократизации госаппарата подготовлены более 550 кейсов. Реализация 152 рекомендаций требует принятия решений на законодательном уровне. Например, подобные законодательные инициативы позволили сократить институт земельных комиссий в городах областного и районного значения. Это в свою очередь влияет на повышение ответственности поставщиков услуг и сокращение процессов и сроков обслуживания", - отмечает пресс-служба АДКС.


Дархан Жазыкбай подчеркнул необходимость разработки специального законопроекта, который обеспечит устранение административных препятствий и бюрократической неразберихи.

"Законопроект по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и его дебюрократизации планируется разработать в текущем году. Отмечено, что в 2024 году анализ по дебюрократизации будет проведен в сфере транспорта, промышленности и строительства", - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по делам государственной службы.


Источник: tengrinews.kz
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