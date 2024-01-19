"Как отметил глава АДГС, в результате совместной с госорганами работы по дебюрократизации госаппарата подготовлены более 550 кейсов. Реализация 152 рекомендаций требует принятия решений на законодательном уровне. Например, подобные законодательные инициативы позволили сократить институт земельных комиссий в городах областного и районного значения. Это в свою очередь влияет на повышение ответственности поставщиков услуг и сокращение процессов и сроков обслуживания", - отмечает пресс-служба АДКС.



"Законопроект по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и его дебюрократизации планируется разработать в текущем году. Отмечено, что в 2024 году анализ по дебюрократизации будет проведен в сфере транспорта, промышленности и строительства", - говорится в сообщении пресс-службы Агентства по делам государственной службы.

Более 200 организаций предложили ликвидировать и реорганизовать в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по делам государственной службы.В ведомстве отметили, что в правительство внесено 550 рекомендаций по вопросам дебюрократизации госаппарата. Отмечается, что, согласно указу Президента "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", функция проведения мониторинга и анализа возложена на Агентство по делам государственной службы.Как сообщил председатель Агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбай, по итогам работы за 2023 год проанализированы пять отраслевых направлений: торговля и интеграция, финансы, международные отношения, сельское хозяйство, экология и природные ресурсы. По итогам мониторинга выработаны предложения, ориентированные на формирование сервисного госаппарата и на потребности человека, а также на снижение бюрократических барьеров.Выработаны следующие предложения:о ликвидации и реорганизации более чем 200 организаций, включая квазигосударственный сектор с неэффективным государственным участием, или переводе их функций в конкурентную среду;об оптимизации более 70 функций местных исполнительных органов путем их передачи в нижестоящие уровни организаций;об отмене госпошлин, уплачиваемых при получении порядка 100 услуг, а также ряда штрафов, налагаемых государственными органами;о рассмотрении возможности интеграции информационных систем по 50 видам государственных услуг.Дархан Жазыкбай подчеркнул необходимость разработки специального законопроекта, который обеспечит устранение административных препятствий и бюрократической неразберихи.